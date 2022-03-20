Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Технический анализ: что принесло Ferrari поул в Бахрейне Следующая / Онлайн. Гран При Бахрейна. Гонка
Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Вольф: Мы слишком поздно поняли, что все идет не так

Глава Mercedes признал, что в коллективе не сразу поняли весь масштаб проблем

Автор:
, редактор
Вольф: Мы слишком поздно поняли, что все идет не так
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

По итогам квалификации к первой гонке нового сезона в Бахрейне стало понятно, что проблемы Mercedes, о которых в команде говорили еще после предсезонных тестов, реальны. Льюис Хэмилтон показал только пятое время, а его напарник Джордж Расселл и вовсе занял 9-ю позицию.

Читайте также:

Глава коллектива Тото Вольф отметил, что в коллективе не сразу спохватились о наличии серьезных трудностей. «Я думаю, мы попали в обстоятельства, которые слишком поздно позволили нам распознать проблему, – рассказал Вольф. – У нас были хорошие первые тесты, но мы понимали, что, вероятно, их результаты будут не совсем актуальны, поскольку к трехдневным заездам в Бахрейне мы привезли масштабные обновления. Поэтому, вероятно, мы смотрели на данные и результаты не с той стороны, с которой стоило бы изначально.

Именно по этой причине мы были очень удивлены возникшими проблемами. Потребовалось некоторые время, чтобы понять их характер, и теперь мы пытаемся с ними разобраться. Это значит, что мы применяем научные исследования, тщательно изучаем вопрос и работаем не покладая рук. Это все физика, а не мистика».

Дополнительная информация: Люк Смит

Читайте также:
 
Поделились
Комментарии
Технический анализ: что принесло Ferrari поул в Бахрейне
Предыдущая новость

Технический анализ: что принесло Ferrari поул в Бахрейне
Следующая новость

Онлайн. Гран При Бахрейна. Гонка

Онлайн. Гран При Бахрейна. Гонка
Загрузить комментарии
Больше от
Александра Шубина
«Будет больно». Исповедь Норриса о проблемах McLaren Гран При Бахрейна
Формула 1

«Будет больно». Исповедь Норриса о проблемах McLaren

«Увидел проблемы у Макса и понял – это мой шанс». Сайнс об итогах гонки Гран При Бахрейна
Формула 1

«Увидел проблемы у Макса и понял – это мой шанс». Сайнс об итогах гонки

Онлайн. Гран При Бахрейна. Гонка
Формула 1

Онлайн. Гран При Бахрейна. Гонка

Mercedes Больше от
Mercedes
Расселл: Мы проигрываем и на прямых, и в поворотах Гран При Бахрейна
Формула 1

Расселл: Мы проигрываем и на прямых, и в поворотах

Вольф: Давно так не радовался третьему и четвертому местам Гран При Бахрейна
Формула 1

Вольф: Давно так не радовался третьему и четвертому местам

Хэмилтон благодарен за неожиданный подиум по итогам «тяжелой гонки» Гран При Бахрейна
Формула 1

Хэмилтон благодарен за неожиданный подиум по итогам «тяжелой гонки»

Самое важное:

Цунода поставил AlphaTauri на восьмое место среди команд Ф1
Формула 1 Формула 1

Цунода поставил AlphaTauri на восьмое место среди команд Ф1

Магнуссен: Боялся, что не хватит сил до финиша
Формула 1 Формула 1

Магнуссен: Боялся, что не хватит сил до финиша

Боттас объяснил плохой старт: Виновата вибрация сцепления
Формула 1 Формула 1

Боттас объяснил плохой старт: Виновата вибрация сцепления

«Будет больно». Исповедь Норриса о проблемах McLaren
Формула 1 Формула 1

«Будет больно». Исповедь Норриса о проблемах McLaren

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.