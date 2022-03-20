Вольф: Мы слишком поздно поняли, что все идет не так

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

По итогам квалификации к первой гонке нового сезона в Бахрейне стало понятно, что проблемы Mercedes, о которых в команде говорили еще после предсезонных тестов, реальны. Льюис Хэмилтон показал только пятое время, а его напарник Джордж Расселл и вовсе занял 9-ю позицию.

Глава коллектива Тото Вольф отметил, что в коллективе не сразу спохватились о наличии серьезных трудностей. «Я думаю, мы попали в обстоятельства, которые слишком поздно позволили нам распознать проблему, – рассказал Вольф. – У нас были хорошие первые тесты, но мы понимали, что, вероятно, их результаты будут не совсем актуальны, поскольку к трехдневным заездам в Бахрейне мы привезли масштабные обновления. Поэтому, вероятно, мы смотрели на данные и результаты не с той стороны, с которой стоило бы изначально.

Именно по этой причине мы были очень удивлены возникшими проблемами. Потребовалось некоторые время, чтобы понять их характер, и теперь мы пытаемся с ними разобраться. Это значит, что мы применяем научные исследования, тщательно изучаем вопрос и работаем не покладая рук. Это все физика, а не мистика».

Дополнительная информация: Люк Смит

Читайте также: Стартовая решетка Гран При Бахрейна