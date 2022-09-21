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Формула 1 Новость

Вольф: Мы сами создали себе проблемы, с которыми еле разобрались

Гоночный босс Mercedes признался, что у команды просто не нашлось инструментов, способных быстро исправить ситуацию с «беспонтонной» машиной W13

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Вольф: Мы сами создали себе проблемы, с которыми еле разобрались
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После восьми лет доминирования в Формуле 1 команда Mercedes оказалась отброшена далеко назад после смены регламента и возвращения граунд-эффекта. Машина W13 с компактными понтонами не просто сильно страдала от раскачки на прямых – инженерам и конструкторам потребовалось несколько месяцев, чтобы докопаться до причин такого поведения. 

К началу лета ситуацию удалось более-менее выправить, но и после этого поведение Mercedes на трассе оставалось крайне нестабильным, меняясь от этапа к этапу и даже по ходу одного уик-энда.

Из-за этого команда, завоевавшая восемь Кубков конструкторов подряд, не смогла вмешаться в спор с Red Bull и Ferrari и за шесть Гран При до конца сезона не имеет ни одной победы. 

Ее руководитель Тото Вольф рассказал, что проблемы оказались действительно серьезными, и даже специалистам на базе в Брэкли оказалось нелегко докопаться до сути.

«Нам не хватало инструментария, возможностей симулятора и понимания для выявления тех проблем, которые мы сами и создали, – объяснил австриец. – Они были связаны с нашими методами разработки. 

Мы не могли добиться своего с точки зрения аэродинамических и механических характеристик. Потребовались месяцы, чтобы отыграть назад те шаги, которые были сделаны до этого.  

И даже при этом  не могу сказать, что мы полностью со всем разобрались и в следующем году резко ускоримся. 

Но сейчас крайне важный период: в ближайшие месяц или два нам нужно с максимальной точностью решить, от чего именно мы отказываемся, и что необходимо сделать к следующему году». 

Льюис Хэмилтон выразил уверенность, что команда вынесет верные уроки из событий сезона-2022. 

«У машины есть потенциал, – сказал британец. – Мы располагаем прижимной силой, просто в некоторых местах не можем воспользоваться ей. Ну и поведение машины на трассе, конечно, всегда можно улучшить. Но я уверен в том направлении, которое мы выбрали. 

Я на 1000% доверяю тем ребятам с базы, которые тщательно собирали по элементам большую картину. И уверен, что в будущем году мы сможем биться за высокие позиции».

При этом в Mercedes пока не приняли окончательного решения, сохранять ли нынешнюю концепцию шасси или радикально менять ее. 

«Хорошо известно, что лучшая концепция та, которая позволяет машине ехать быстрее, – объяснил главный инженер Энди Шовлин. – Значит, сейчас она у Red Bull. Но что будет в следующем году, предсказывать сложно. 

Пока мы еще не довели свою машину до желаемого уровня. И сейчас исследуем различные варианты. Этот процесс занимает известное время. Но мы изучаем, как именно получить наилучшие возможности для развития при нынешнем регламенте».

Пилоты Mercedes в общей сложности 13 раз поднимались на подиум в гонках нынешнего сезона. У Ferrari сейчас 14 призовых кубков, у Red Bull – 20.

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