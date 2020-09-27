Вольф: Мы не согласны ни с одним штрафом Хэмилтона

Льюис Хэмилтон лишился шанса побороться за победу на Гран При России, получив сразу два штрафа за нарушения, допущенные еще до старта. Шестикратного чемпиона наказали за тренировку старта в ненадлежащем месте и за изменения темпа на круге выезда из боксов.

Хэмилтон получил по 5 секунд штрафа за каждое нарушение и финишировал третьим. Руководитель Mercedes Тото Вольф не согласился ни с одним судейским решением.

«Ошибки всегда идут рядом, – сказал Вольф. – Это не ошибка команды и не ошибка Льюиса. И я не стану тыкать ни в кого пальцем, я так никогда не делал. Мы были у стюардов, те решили, что Льюис был в ненадлежащем месте. Но ни в указания дирекции гонки, ни в регламенте не сказано, где правильное место. Так что мы не согласны с этим решением. Мы вместе не согласны с этим.

Второй штраф дали за то, что он не ехал в стабильном темпе на круге перед стартовой решеткой [на деле в обоих судейских решениях речь идет о нарушении процедуры тренировки старта]. И это тоже спорный момент. Но гонка уже состоялась. Надо держать удар и двигаться дальше.

Я недоволен этими надуманными штрафами. Но мы решили остаться при своих мнениях. Я всегда уважаю работу судей».

Вольф отдельно отметил, что в правилах не указано точное место для тренировки стартов: «Насколько я знаю, в указания гоночного директора написано, что тренировать старт нужно с правой стороны после светофора. Мы так и сделали. Это единственное указание касательно места для тренировки стартов».