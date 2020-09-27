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Формула 1 / Гран При России / Новость

Вольф: Мы не согласны ни с одним штрафом Хэмилтона

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Вольф: Мы не согласны ни с одним штрафом Хэмилтона
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В Mercedes считают, что с Хэмилтоном несправедливо обошлись на Гран При России

Льюис Хэмилтон лишился шанса побороться за победу на Гран При России, получив сразу два штрафа за нарушения, допущенные еще до старта. Шестикратного чемпиона наказали за тренировку старта в ненадлежащем месте и за изменения темпа на круге выезда из боксов.

Хэмилтон получил по 5 секунд штрафа за каждое нарушение и финишировал третьим. Руководитель Mercedes Тото Вольф не согласился ни с одним судейским решением.

«Ошибки всегда идут рядом, – сказал Вольф. – Это не ошибка команды и не ошибка Льюиса. И я не стану тыкать ни в кого пальцем, я так никогда не делал. Мы были у стюардов, те решили, что Льюис был в ненадлежащем месте. Но ни в указания дирекции гонки, ни в регламенте не сказано, где правильное место. Так что мы не согласны с этим решением. Мы вместе не согласны с этим.

Второй штраф дали за то, что он не ехал в стабильном темпе на круге перед стартовой решеткой [на деле в обоих судейских решениях речь идет о нарушении процедуры тренировки старта]. И это тоже спорный момент. Но гонка уже состоялась. Надо держать удар и двигаться дальше.

Я недоволен этими надуманными штрафами. Но мы решили остаться при своих мнениях. Я всегда уважаю работу судей».

Вольф отдельно отметил, что в правилах не указано точное место для тренировки стартов: «Насколько я знаю, в указания гоночного директора написано, что тренировать старт нужно с правой стороны после светофора. Мы так и сделали. Это единственное указание касательно места для тренировки стартов».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Адам Купер

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