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Формула 1 / Гран При США Новости

Вольф: Мы навредили своей скорости, чтобы доехать до финиша

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Тото Вольф побоялся, что без изменений можно вообще не финишировать

Вольф: Мы навредили своей скорости, чтобы доехать до финиша

Mercedes уступила Red Bull в квалификации Гран При США, показав второй и четвертый результаты против первого и третьего у соперников. Глава команды Тото Вольф признался, что ей пришлось навредить скорости собственных болидов, чтобы спасти их от повреждения днища на кочковатой трассе в Остине.

«Наша машина очень сильно билась днищем, это ее ломало, – сказал Вольф. – Так что мы предприняли шаги, чтобы не сломать ее совсем и добраться до финиша гонки. Конечно, так мы повредили своей скорости, но возможно, без этого мы вообще не проехали бы гонку». 

Несмотря на неудачу в квалификации и разницу по скорости с Red Bull, Вольф рассчитывает на отыгрыш в гонке:

«Мы потеряли скорость в квалификации относительно Red Bull по сравнению с пятницей. Мы не знаем, где именно потеряли, у нас нет объяснения, но мы не оправдали своих ожиданий.

По скорости оба Red Bull выглядят хороши и на бумаге кажется, что у них преимущество. Но по воскресеньям все часто меняется из-за старта или сходов. Мы все еще можем отыграться». 

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