Вольф: Мы догнали Honda в мощности и менять моторы больше не будем

Вторая тренировка Формулы 1 перед Гран При Мексики закончилась с лучшим временем Макса Ферстаппена на Red Bull, который на 0,4 секунды опередил Валттери Боттаса и на 0,5 секунд – Льюиса Хэмилтона. При этом напарник Ферстаппена Серхио Перес показал лишь четвертое время, впрочем уступив Mercedes совсем немного.

До сих пор считалось, что Red Bull обладают преимуществом в Мексике, так как в условиях высокогорья и разреженного воздуха моторы Mercedes более всего теряют в мощности. Однако после тренировок глава команды Тото Вольф выглядел довольным и заявил, что прежние проблемы решены.

«Нам никогда не было здесь легко, – признал Вольф. – Да, мы любим Мехико за гостеприимство, но в плане скорости прежде здесь уступали. Но сегодня мы видим, что нам удалось сократить то небольшое отставание по мощности, которое наблюдалось с здешних условиях в прежние годы, что, конечно, радует. Мы делаем все возможное, что неплохо, учитывая скорость Макса.

Что касается надежности наших моторов, то те сложности, с которыми мы столкнулись некоторое время назад, кажется, решены. Я надеюсь, что нам более не потребуется замена силовых установок до конца года. К сожалению, в нынешних условиях это обходится слишком дорого, так как обгонять очень сложно. Посмотрите на проблемы Боттаса в Турции, который доминировал по чистой скорости и просто застрял в трафике».