Вольф: Мы бессильны помочь Расселлу

Джордж Расселл договорился с Williams о выступлении в следующем сезоне еще в начале лета, однако в связи с тем, что команда была продана новым владельцам, его будущее оказалось под угрозой.

Расселл не приносит Williams никаких спонсорских денег, в то время как Серхио Перес, который потерял место в Racing Point, пользуется поддержкой мексиканского бизнеса. По слухам, Перес и Williams могут уже в ближайшее время объявить о контракте на 2021 год. И тогда свое место потеряет именно Расселл, так как его напарник Николя Латифи также пользуется спонсорской поддержкой.

Расселл считался юниором Mercedes, именно эта команда способствовала его приходу в Формулу 1. Но в этот раз глава Mercedes Тото Вольф отказал молодому британцу в помощи.

«Это предстоит решать команде Williams, – заявил Вольф о будущем Расселла в Португалии. – Мы все знаем о способностях Джорджа. В будущем он определенно станет звездой. До сих пор никто из его напарников не смог опередить его в квалификации.

Порой ему удаются яркие выступления за рулем слабой машины, так что я думаю, команда должна быть им довольна. Однако реальность такова, что надо учитывать финансовые обстоятельства, и я не могу о них судить. Так что это решение предстоит принять новым владельцам команды».

На прямой вопрос о том, пытается ли Mercedes как-то помочь Расселлу, Вольф ответил: «Да, мы поддерживаем с ними контакты по поводу будущего Джорджа. Но, как я уже сказал, решение им предстоит принять самим».