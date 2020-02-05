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Вольф: Mercedes точно будет в Формуле 1 в 2021 году

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Вольф: Mercedes точно будет в Формуле 1 в 2021 году
Автор:
, редактор
5 февр. 2020 г., 13:16

Руководитель чемпионов мира заверил, что они не покинут серию в конце года.

Менее, чем за две недели до старта предсезонных тестов-2020 ни одна команда еще не подписала контракта на выступление в Формуле 1 в 2021 году. В конце наступающего сезона истечет нынешний Договор согласия, и хотя команды уже договорились с владельцами чемпионата и FIA о техническом регламенте, новая сделка пока не подписана. 

Среди команд, которые потенциально могут покинуть чемпионат в конце года, главное место отводится победителю последних шести сезонов – Mercedes. Смена руководства в концерне Daimler вызвала опасения, что компания откажется от выступления в Ф1 в целях экономии. По некоторым слухам, обсуждение ухода из Ф1 должно пройти 12 февраля на заседании совета директоров, хотя сам глава Daimler Ола Калениус эту информацию уже опроверг

Ранее Motorsport.com уже сообщал, что Mercedes останется в Ф1 как минимум до 2022 года. Теперь это сообщение подтвердил руководитель команды Тото Вольф.

«Mercedes точно будет выступать в 2021 году. Мы хотим остаться, Формула 1 важна для нас», – заявил австриец в интервью Auto Motor und Sport.

Вольф также отметил важность условия Договора согласия для продления контракта с Ф1: «Общие условия должны нам подходить. Мы хотим такой Договор, который позволит нам жить. Это не значит, что мы хотим получить наибольшую выгоду для Mercedes. Но это должно быть сбалансированное соглашение и для нас, и для маленьких команд. Цель должна быть в том, чтобы все команды имели прибыль».

Mercedes вернулась в Формулу 1 в 2010 году и с 2014-го неизменно побеждает в чемпионате.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф
Команды Mercedes В Магазин
Автор Иван Матушкин

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