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Формула 1 Новость

Вольф: Mercedes по силам выиграть все пять оставшихся гонок

Автор:
, Ответственный редактор

Борьба за чемпионские титулы в Ф1 вышла на финальную прямую – и босс Mercedes уверен, что его команда готова к решающим сражениям

Вольф: Mercedes по силам выиграть все пять оставшихся гонок

В нынешнем сезоне участникам чемпионата осталось провести пять Гран При, в которых можно будет заработать 133 очка (а для команд – и вовсе 225). Понятно, что противостояние в личном зачете и Кубке конструкторов еще далеко от завершения.

Сейчас Макс Ферстаппен опережает Льюиса Хэмилтона на 12 очков, а Mercedes выигрывает у Red Bull 23.

Многие считают, что предстоящие гонки в Мексике, Бразилии и Абу-Даби пройдут на трассах, которые лучше подходят машине RB16B, однако руководитель Mercedes Тото Вольф не согласился с этим.

«Трасса в Мексике традиционно была для нас непростой, – сказал он в эфире Sky Sports. – Но в этом сезоне все может измениться.  

Я считаю, что мы вообще должны подходить к каждой гонке по отдельности и при этом сохранять хороший настрой». 

Австриец добавил: «Думаю, сейчас с нашей моралью все в порядке. Мы в борьбе, мы можем выиграть каждую гонку. Сейчас важнее всего избежать сходов, они будут иметь убийственный эффект. 

Нынешняя ситуация нравится всем. Для нас это прессинг, но позитивный прессинг».

В 2018 и 2019 годах у Ferrari уже было преимущество над Mercedes в обоих зачетах чемпионата по ходу сезона. Однако подопечным Вольфа оба раза удавалось переломить ситуацию и стать в итоге сильнейшими.

«Это были очень упорные сражения, – сказал Тото. – Да, мы выиграли семь раз подряд, но это не добавляет вам комфорта в сражении за новые титулы. 

История здесь не имеет никакого значения. Только когда в какой-то момент ты останавливаешься и оглядываешься назад, то можешь увидеть всю эту статистику, которая никому больше не интересна. А здесь мы получаем удовольствие и наслаждаемся происходящим».

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