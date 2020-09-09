Вольф: Mercedes не начнет проигрывать без Хэмилтона

По истечении половины сезона-2020 Льюис Хэмилтон и Тото Вольф все еще не продлили контракты с Mercedes на 2021 год. Вольф, как руководитель команды, уверен, что победители шести последних чемпионатов продолжат добывать титулы без любого из них.

«У нас прекрасные отношения в той мере, в которой позволяет профессионализм, – сказал Вольф. – Но если я решу уйти, он продолжит побеждать, потому что в команде полно хороших сотрудников. Так же, как в случае его ухода Mercedes не начнет проигрывать чемпионаты, пока у нас лучшая машина и лучшие пилоты».

Вольф также рассказал, что не может принять решения о будущем, так как чувствует усталость после восьми сезонов во главе команды: «Я люблю эту команду и фантастически лажу с Олой Калениусом. Думаю, тут мое место.

Но восемь лет на посту руководителя берут свое, и сейчас я обдумываю эту ситуацию. Важно принять верное решение для себя и для семьи, но не сомневайтесь, что я буду так или иначе участвовать в делах команды».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл