Вольф: Mercedes не может игнорировать свободного Феттеля
Босс Mercedes признал, что его команде придется обратить внимание на Себастьяна при выборе пилотов на 2021 год
В паддоке Формулы 1 уже довольно давно ходят слухи о возможном переходе Себастьяна Феттеля в Mercedes. Предполагается, что немец мог бы занять место лидера команды в случае ухода Льюиса Хэмилтона.
Сегодня было объявлено, что Феттель покинет Ferrari в конце 2020 года. Пока неизвестно, где четырехкратный чемпион мира продолжит карьеру, но контракты Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса с Mercedes также истекают в конце этого сезонеа. Руководитель немецкой команды Тото Вольф признал, что ему придется обратить на Феттеля внимание.
«Себастьян прекрасный пилот, отличный человек и обогатит собой любую команду Формулы 1, – сказал Вольф в интервью агентству DPA. – Глядя в будущее, мы отдаем приоритет своим нынешним пилотам. Но, конечно, мы не можем игнорировать нынешнюю ситуацию».
Отметим, что ранее бывший босс команды Ф1 и известный инсайдер Эдди Джордан предсказал переход Льюиса Хэмилтона в Ferrari.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Вольф: Mercedes не может игнорировать свободного Феттеля
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