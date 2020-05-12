В паддоке Формулы 1 уже довольно давно ходят слухи о возможном переходе Себастьяна Феттеля в Mercedes. Предполагается, что немец мог бы занять место лидера команды в случае ухода Льюиса Хэмилтона.

Сегодня было объявлено, что Феттель покинет Ferrari в конце 2020 года. Пока неизвестно, где четырехкратный чемпион мира продолжит карьеру, но контракты Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса с Mercedes также истекают в конце этого сезонеа. Руководитель немецкой команды Тото Вольф признал, что ему придется обратить на Феттеля внимание.

«Себастьян прекрасный пилот, отличный человек и обогатит собой любую команду Формулы 1, – сказал Вольф в интервью агентству DPA. – Глядя в будущее, мы отдаем приоритет своим нынешним пилотам. Но, конечно, мы не можем игнорировать нынешнюю ситуацию».

Отметим, что ранее бывший босс команды Ф1 и известный инсайдер Эдди Джордан предсказал переход Льюиса Хэмилтона в Ferrari.