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Формула 1 Новости

Вольф: Менять концепцию болидов на этот год уже поздно

Глава Mercedes заявил, что в команде все еще не понимают, как сделать самую быструю машину

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Вольф: Менять концепцию болидов на этот год уже поздно
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После относительного успеха в Испании, где Mercedes, казалось, приблизилась в скорости к Red Bull и Ferrari, в Монако «Серебряные стрелы» вновь не блистали.

Считается, что ради борьбы с козлением и оптимизации аэродинамики инженерам пришлось с одной стороны снизить дорожный просвет, а с другой сделать подвеску максимально жесткой. В итоге на не самом ровном покрытии городских дорог Монако пилотам Mercedes было очень сложно из-за тряски.

Подводя итоги, глава команды Тото Вольф признал, что догнать лидеров пока не получается и объяснил, почему Mercedes не отказывается от своей уникальной концепции болида с минималистичными понтонами.

«Мы все еще третьи по скорости, – цитирует Вольфа издание Auto Motor und Sport. – Если впереди ничего не случается, то мы можем рассчитывать максимум на пятое место. Приятно, когда получается оказаться на подиуме. Но нам не нравится, что это случается только из-за чьей-то неудачи. Мы бы хотели побеждать своими силами.

К сожалению, отставание от Ferrari и Red Bull остается прежним. Если вы оптимист, то можно считать, что мы уступаем пять десятых с круга. Пессимисты насчитают все восемь десятых. Но и то и другое неприемлемо.

Чтобы сменить концепцию, нужно понять, какой концепт является быстрейшим. И если бы мы это знали, то давно бы все поменяли. Но если мы не сможем сократить отставание, то рано или поздно нам придется принимать решение о смене концепции для машины следующего года. Пока момент для этого не настал».

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