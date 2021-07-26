Вольф: Льюис не пытается влиять на выбор напарника

История со вторым гонщиком Mercedes тянется уже не первую неделю – чемпионами мира надо решить, продолжать ли сотрудничество с Валттери Боттасом или заменить его на молодого Джорджа Расселла.

И хотя по тональности последних новостей можно сделать вывод, что финн уже готовится продолжать карьеру на не столь быстрой машине, в команде настаивают, что окончательное решение все же не принято.

Считается, что главным лоббистом кандидатуры Боттаса в Брэкли остается Льюис Хэмилтон – британец недавно продлил собственный контракт еще на два года и, как поговаривают, не хочет видеть в напарниках Расселла.

Однако глава Mercedes F1 Тото Вольф заверил, что сэр семикратный вовсе не пытается добиться выгодного для себя развития событий.

«Мы соберемся в Брэкли и обсудим вместе с представителями Mercedes, какой будет наша будущая пара гонщиков, – рассказал Вольф немецкой редакции Motorsport.com. – Это произойдет летом. Но о своем решении мы сообщим, когда сочтем это нужным.

Льюис нормально относится к обоим сценариям. Он понимает все "за" и "против" как в случае Валттери, так и Джорджа.

Льюис никогда не пытался влиять на наши решения, у него вообще нет предпочтений по поводу того, кто будет сидеть за рулем другой машины.

У них хорошие отношения с Валттери, и нам это отлично известно. Но при этом он никогда не говорит, что для него было бы лучше то или другое».

Вольф дал понять, что вопрос в увольнением Боттаса еще рано считать решенным: «Честно говоря, наша нынешняя пара гонщиков кажется мне наилучшей, если говорить о балансе внутри команды, об уровне знаний и способности развивать автомобиль».