Вольф: Льюис не пытается влиять на выбор напарника
Глава Mercedes заверил, что семикратный чемпион мира примет любое решение команды по поводу состава на 2022 год
История со вторым гонщиком Mercedes тянется уже не первую неделю – чемпионами мира надо решить, продолжать ли сотрудничество с Валттери Боттасом или заменить его на молодого Джорджа Расселла.
И хотя по тональности последних новостей можно сделать вывод, что финн уже готовится продолжать карьеру на не столь быстрой машине, в команде настаивают, что окончательное решение все же не принято.
Считается, что главным лоббистом кандидатуры Боттаса в Брэкли остается Льюис Хэмилтон – британец недавно продлил собственный контракт еще на два года и, как поговаривают, не хочет видеть в напарниках Расселла.
Читайте также:
Однако глава Mercedes F1 Тото Вольф заверил, что сэр семикратный вовсе не пытается добиться выгодного для себя развития событий.
«Мы соберемся в Брэкли и обсудим вместе с представителями Mercedes, какой будет наша будущая пара гонщиков, – рассказал Вольф немецкой редакции Motorsport.com. – Это произойдет летом. Но о своем решении мы сообщим, когда сочтем это нужным.
Льюис нормально относится к обоим сценариям. Он понимает все "за" и "против" как в случае Валттери, так и Джорджа.
Льюис никогда не пытался влиять на наши решения, у него вообще нет предпочтений по поводу того, кто будет сидеть за рулем другой машины.
У них хорошие отношения с Валттери, и нам это отлично известно. Но при этом он никогда не говорит, что для него было бы лучше то или другое».
Вольф дал понять, что вопрос в увольнением Боттаса еще рано считать решенным: «Честно говоря, наша нынешняя пара гонщиков кажется мне наилучшей, если говорить о балансе внутри команды, об уровне знаний и способности развивать автомобиль».