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Формула 1 Новость

Вольф: Льюис не пытается влиять на выбор напарника

Автор:
, Ответственный редактор

Глава Mercedes заверил, что семикратный чемпион мира примет любое решение команды по поводу состава на 2022 год

Вольф: Льюис не пытается влиять на выбор напарника

История со вторым гонщиком Mercedes тянется уже не первую неделю – чемпионами мира надо решить, продолжать ли сотрудничество с Валттери Боттасом или заменить его на молодого Джорджа Расселла. 

И хотя по тональности последних новостей можно сделать вывод, что финн уже готовится продолжать карьеру на не столь быстрой машине, в команде настаивают, что окончательное решение все же не принято. 

Считается, что главным лоббистом кандидатуры Боттаса в Брэкли остается Льюис Хэмилтон – британец недавно продлил собственный контракт еще на два года и, как поговаривают, не хочет видеть в напарниках Расселла. 

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Однако глава Mercedes F1 Тото Вольф заверил, что сэр семикратный вовсе не пытается добиться выгодного для себя развития событий.  

«Мы соберемся в Брэкли и обсудим вместе с представителями Mercedes, какой будет наша будущая пара гонщиков, – рассказал Вольф немецкой редакции Motorsport.com. – Это произойдет летом. Но о своем решении мы сообщим, когда сочтем это нужным.

Льюис нормально относится к обоим сценариям. Он понимает все "за" и "против" как в случае Валттери, так и Джорджа. 

Льюис никогда не пытался влиять на наши решения, у него вообще нет предпочтений по поводу того, кто будет сидеть за рулем другой машины. 

У них хорошие отношения с Валттери, и нам это отлично известно. Но при этом он никогда не говорит, что для него было бы лучше то или другое». 

Вольф дал понять, что вопрос в увольнением Боттаса еще рано считать решенным: «Честно говоря, наша нынешняя пара гонщиков кажется мне наилучшей, если говорить о балансе внутри команды, об уровне знаний и способности развивать автомобиль».

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