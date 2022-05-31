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О том, что на трассе в Монте-Карло пилотам крайне редко удается отыграть позицию в борьбе на трассе, известно уже не один десяток лет. Классической считается история 2001 года, когда Дэвид Култхард на McLaren 35 кругов ничего не мог поделать с аутсайдером Энрике Бернольди из дышащей на ладан команды Arrows.

В минувший уик-энд в похожую историю попал Льюис Хэмилтон. Даже имея преимущество в темпе в четыре-пять секунд на круге, семикратный чемпион застрял позади идущего седьмым Alpine Фернандо Алонсо. Испанец не атаковал, чтобы шин Medгшь хватило до финиша, но даже это не помогло Хэмилтону.

Эта история очень не понравилась боссу Mercedes F1 Тото Вольфу.

«Мы увидели еще одно свидетельство, что в Монако все решает позиция на трассе, – сказал австриец на медиа-сессии. – Пять секунд разницы – это практически машина Формулы 2. С этим надо разобраться.

Это фантастическая трасса, каждый приезд сюда становится праздником, но нам, пожалуй, стоит присмотреться к конфигурации. Не должно быть так, что вы на пять секунд быстрее, но все равно не можете обогнать».

Контракт организаторов Гран При Монако с промоутерами Ф1 истек в этом году. По ходу Гран При можно было услышать разные мнения о том, нужен ли этот этап в современном календаре. Скажем, местный житель Нико Росберг предположил, что сейчас спорт проживет и без этапа в княжестве.

Вольф отметил: «Это коммерческий вопрос, который надо решать за столом переговоров. Я уверен, что стороны найдут компромисс, так как Формуле 1 необходимо Монако, а Монако нужна Ф1.

Но если говорить о конфигурации, тут желательно подумать. Не знаю, как еще можно ехать по этим улицам. В тоннеле и так высокая скорость. Сложно сказать, что тут можно сделать.

Возможно, стоит отказаться от шиканы после тоннеля и продлить прямую. Но тогда перед поворотом Табак скорость будет слишком высокой… Может, стоит добавить там что-то для замедления… Но это лучше обсуждать с архитекторами трасс».

При Берни Экклстоуне организаторы Гран При Монако были единственными, кто вообще не имел промоутерского взноса. С приходом Liberty Media местному автоклубу ACM пришлось платить за право провести гонку 15 миллионов долларов ежегодно.