Вольф: Льюис и Расселл в одной команде? Это будет безумие

В своем первом же Гран При за рулем Mercedes Джордж Расселл едва не сотворил сенсацию – британец, заменивший Льюиса Хэмилтона, всего на 0,026 секунды отстал в квалификации от куда более опытного партнера по команде Валттери Боттаса, а в гонке и вовсе смотрелся намного сильнее финна, уступив тому лишь из-за медленного прокола незадолго до финиша.

Еще в начале уик-энда глава Mercedes F1 Тото Вольф попросил не считать этот этап отбором за место в команде на 2022 год. Однако, даже несмотря на эти слова, события в Сахире воспринимались многими именно в таком ключе.

И по итогам Гран При однозначно напрашивался вывод, что Боттасу не светит продление сотрудничества с чемпионами мира после истечения нынешнего контракта в конце 2021-го.

Но Вольф решительно заявил, что сейчас не может представить себе в Mercedes пары Хэмилтон-Расселл.

«Он гонщик Williams, у него соглашение с Williams, а наш состав – Валттери и Льюис, – ответил австриец журналистам на вопрос о возможном переходе Джорджа в Mercedes. – Сейчас такая ситуация не кажется мне реалистичной.

Но я понимаю, что было бы интересно иметь в команде их обоих. Пожалуй, для нас это стало бы в известном смысле безумием. Возможно, такое случится в будущем».

Трехлетний контракт Расселла с Williams действует до конца 2021 год. Вольф заметил, что говорить о дальнейшей карьере гонщика, который пользуется поддержкой штутгартской компании, пока еще рано.

«Джордж всегда был гонщиком Mercedes, – объяснил Тото. – Сейчас он ездит за Williams. Думаю, они могут гордиться тем, что он сделал в прошедшей гонке.

Теперь надо понять, что ждет его в будущем. Честно говоря, я еще не пришел к однозначному мнению о том, что все случившееся [на Гран При Сахира] значит для нас».

Говоря о гонке, он назвал главным не итоговый результат, а показанный Расселлом уровень.

«Это не грустный день, – отметил Вольф. – Это день, который многому научил нашу команду. И когда мы будем в условиях напряженной борьбы за титул, я бы не хотел отказа радио.

И еще мы узнали, что Джордж – это тот, кого нам надо учитывать на будущее. У него есть потенциал и все составляющие, необходимые будущей звезде.

В этом отношении я огорчен тем, что ему не удалось завершить первую гонку за Mercedes с должным результатом. Но, с другой стороны, его уровнем я очень доволен».