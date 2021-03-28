Вольф: Лучше вообще не говорить про Шумахера

На этих выходных в Формуле 1 дебютирует Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. В дебютанту приковано большое внимание из-за его отца. Однако глава Mercedes Тото Вольф считает, что для пользы самого гонщика его нужно оставить в покое.

«Было бы лучше вообще ничего не говорить про Мика, – заявил Вольф в интервью Sky Sports. – У Мика в голове есть все необходимое, и талант, и рабочая этика. На этот счет я вообще не беспокоюсь, он пойдет своим путем и будет становиться все лучше».

Во вчерашней квалификации Шумахер-младший показал лишь 19-й результат, опередив только своего партнера по команде Никиту Мазепина.