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Формула 1 / Новость

Вольф: Лучше вообще не говорить про Шумахера

Автор:
, редактор

Босс Mercedes уверен в будущем сына семикратного чемпиона

Вольф: Лучше вообще не говорить про Шумахера

На этих выходных в Формуле 1 дебютирует Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. В дебютанту приковано большое внимание из-за его отца. Однако глава Mercedes Тото Вольф считает, что для пользы самого гонщика его нужно оставить в покое.

«Было бы лучше вообще ничего не говорить про Мика, – заявил Вольф в интервью Sky Sports. – У Мика в голове есть все необходимое, и талант, и рабочая этика. На этот счет я вообще не беспокоюсь, он пойдет своим путем и будет становиться все лучше».

Во вчерашней квалификации Шумахер-младший показал лишь 19-й результат, опередив только своего партнера по команде Никиту Мазепина.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мик Шумахер
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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