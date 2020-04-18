Вольф купил долю в Aston Martin
Босс команды Mercedes Тото Вольф стал совладельцем британского автопроизводителя. Австриец купил 4,77% акций
Тото Вольф приобрел акции компании Aston Martin. Как удалось выяснить Motorsport.com, в момент совершения сделки австрийцу достались 4,77%. На следующей неделе Aston Martin проведет размытие доли акционеров, из-за чего пакет Вольфа уменьшится до 0,95%.
Вольф совершил частную инвестицию в Aston Martin с разрешения своего работодателя, компании Mercedes. Последние восемь лет Тото возглавляет заводскую команду немецкого концерна в Формуле 1. При этом концерн Daimler, которому принадлежит Mercedes, владеет 5% в Aston Martin и обладает правом вето на появление в компании новых инвесторов.
То, что Daimler не помешал Вольфу вложить собственные деньги в британскую компанию, означает, что Mercedes, по сути, санкционировал эту сделку.
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Инвестиция Вольфа не означает, что его роль в команде Формулы 1 Mercedes AMG как-то изменится. Австриец не раз говорил, что доволен своим местом работы и не собирается становится директором Aston Martin. Сейчас Тото находится в процессе переговоров с руководством Daimler о продлении собственного контракта в качестве босса Mercedes AMG.
Основным владельцем Aston Martin является канадский бизнесмен Лоуренс Стролл. Благодаря решению Стролла со следующего года имя Aston Martin будет представлено в Формуле 1 собственной командой. Это название получит коллектив Racing Point, также принадлежащий Строллу.
Об этой статье
|Серия
|Автомобили , Формула 1
|Пилоты
|Тото Вольф
|Команды
|Mercedes В Магазин , Aston Martin Racing В Магазин
|Автор
|Джон Нобл
Вольф купил долю в Aston Martin
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