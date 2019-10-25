Вольф: Хэмилтона мотивируют дети-расисты

Льюис Хэмилтон известен не только успехами в Формуле 1, но и активной жизненной позицией за ее пределами, включая яркие высказывания на темы экологии и расизма. Глава Mercedes Тото Вольф считает, что бороться как на трассе, так и за ее пределами, британца мотивирует та дискриминация, которой он подвергался в детстве из-за цвета кожи.

«Когда Льюис был младше, он был просто черным мальчиком среди белых, – сказал Вольф в интервью агентству Press Association. – Я знаю, что его расистски оскорбляли на трассе. Когда такое случается с восьми- или десятилетним мальчиком, это оставляет шрамы, которые не проходят.

Если вы ребенком вынуждены справляться с оскорблениями и дискриминацией, это, с одной стороны, делает сильнее ваш характер. Но с другой – оставляет шрамы. Сейчас у Льюиса хорошая и зрелая точка зрения, но шрамы точно при нем. Для него это не только мотивирующий фактор. Эти шрамы – отличительный знак выжившего.

У нас в Формуле 1 не слишком большое [расовое] разнообразие. И благодаря Льюису я понял, что преодолеть дискриминацию не так уж просто».

Вольф не увидел проблемы в том, что высказывания Хэмилтона подчас вызывают обильные дискуссии: «Выдающиеся личности склонны идти против течения. У него душа нараспашку, он имеет мнения и выражая их он вызывает противоречия. Такова природа человека».