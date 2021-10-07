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Формула 1 Новости

Вольф: Хэмилтон волшебник, а Расселл ученик

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Тото не ждет от Расселла повторения за Росбергом

Вольф: Хэмилтон волшебник, а Расселл ученик

С 2022 года за Mercedes будут выступать Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл. Многие считают, что в отличие от Валттери Боттаса Расселл не согласится на роль второго пилота и навяжет семикратному чемпиону мира борьбу.

Ранее у Mercedes был неприятный опыт, когда противостояние Нико Росберга с Хэмилтоном переросло в открытую вражду внутри команды. Но босс коллектива Тото Вольф уверен, что с Расселлом эта ситуация не повторится.

«Верю, что сейчас наша команда может справляться с этим гораздо лучше, чем тогда, – сказал Вольф. – Тогда это была для нас неизвестная территория.

Динамика между Джорджем и Льюисом будет совершенно другой. У нас тут есть волшебник и ученик волшебника, и я думаю, что такое распределение ролей понятно им обоим».

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