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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Вольф: Хэмилтон останется в Mercedes до конца

Автор:
, Редактор

По мнению Тото Вольфа, лучшей команды в Формуле 1 просто не существует

Вольф: Хэмилтон останется в Mercedes до конца

Льюис Хэмилтон завоевал шесть из семи своих чемпионских титулов в составе команды Mercedes. При этом время от времени появляются слухи, что пилот может под конец своей карьеры перейти куда-то еще. Так, в предыдущие годы сообщалось о встречах Хэмилтона с руководством Ferrari, и хотя в феврале гонщик продлил контракт с Mercedes, договор был заключен всего на один год.

Тем не менее, глава команды Mercedes Тото Вольф в Имоле высказал уверенность в том, что Хэмилтон в другую команду никогда не уйдет.

«Я уверен,что Mercedes станет для Льюиса последней командой в карьере в Формуле 1, – сказал Вольф немецкой прессе. – Лучше места он не найдет. Со своей стороны и мы хотим, чтобы он оставался с нами. У нас сложился отличный симбиоз, мы столько раз праздновали победы вместе, так что на сегодняшний день все говорит о том, что мы продолжаем сотрудничество».

Вольфа также спросили о том, имел ли он ввиду технического директора Джеймса Эллисона, когда в прошлом году говорил, что теоретически у него уже есть кандидат себе на замену.

«Нет, я подразумевал не Джеймса Эллисона, мы еще раньше заявляли, что ему это не интересно. Я имел ввиду другого человека. Я и сейчас имею ввиду того же кандидата. Вот только он сам пока об этом не знает», – сказал Вольф.

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерволь

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Сергей Иванов

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