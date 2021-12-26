Вольф: Хэмилтон молчит, потому что не находит слов

После спорного финала сезона Ф1 Льюис Хэмилтон ни разу не говорил о произошедшем. Уже две недели семикратный чемпион воздерживается от общения с прессой и от постов в социальных сетях. Недавно болельщики даже заметили, что Хэмилтон отписался ото всех в инстаграме.

После отозванной апелляции Mercedes высказывался глава коллектива Тото Вольф, считающий, что решение гоночной дирекции лишило Льюиса восьмого титула. «Мы все испытываем переменчивые эмоции, и Льюис – больше всех из нас, – приводит слова Вольфа Motorsport-total. – Он выигрывал чемпионат мира до последнего круга, и затем у него все отобрали. Конечно, ты теряешь веру, потому что не можешь понять, что произошло. Он молчит, потому что просто не находит слов».

Напомним, что Хэмилтон и Вольф не пришли на церемонию вручения наград FIA, которая состоялась 16 декабря – в тот же день, когда команда решила не подавать апелляцию. За пропуск церемонии награждения Льюису грозит наказание: британец обязан был на нее явиться, так как он официально является вице-чемпионом Формулы 1. Решение по этому вопросу собираются вынести до Нового года, и на данный момент новой информации не поступало.