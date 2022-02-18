Вольф: Хэм вернулся бы даже без увольнения Маси

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Вчера, накануне презентации Mercedes, руководство FIA объявило о том, что Майкл Маси более не будет директором гонок Формулы 1. По слухам, этого требовала команда Mercedes и лично Льюис Хэмилтон, который вроде бы даже угрожал в противном случае уйти из чемпионата. Однако сегодня глава Mercedes Тото Вольф опроверг эти предположения.

«Надо с пониманием относиться к тому, что в такой ситуации гонщик может быть расстроен, но у нас сильная, сплоченная команда, и я знал, что Льюис вернется, – сказал Вольф BBC. – И отставка директора гонки или кого-то еще на это никак не повлияла. Льюису просто нужно было смириться с тем, что произошло в Абу-Даби.

Хэмилтон воспринял это как несправедливость. И ему потребовалось время на то, чтобы пережить это. Но он вернулся, он силен и находится в отличном расположении духа.

Для нас всех и для него лично случившееся стало шоком. У нас спорт, а не политика, мы не ожидали ничего подобного. Так что ему потребовалось уединение для того, чтобы найти решение в самом себе.

Льюис был определенно самым быстрым в тот день, он доминировал всю гонку. И победы его лишило решение всего одного человека, который нарушил все правила.

Но важно, что чемпионат начал движение вперед. Было много обсуждений произошедшего в Абу-Даби, То, как закончилась та гонка, не должно повторяться в Формуле 1. И в FIA решили изменить структуру дирекции гонок, мы это поддерживаем».

Напомним, что в Абу-Даби именно решение Маси возобновить гонку на последнем круге позволило Масу Ферстаппену на свежей резине опередить лидировавшего Льюиса Хэмилтона, выиграть гонку и чемпионский титул. После этого и до сегодняшнего дня Хэмилтон не появлялся на публике.