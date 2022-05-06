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Формула 1 / Гран При Майами Новости

Вольф: Как побороть «козление»? Лишь методом проб и ошибок

Глава Mercedes признал, что пока его команда может лишь догадываться, что именно спасет ее машины от вертикальной раскачки на прямых

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Вольф: Как побороть «козление»? Лишь методом проб и ошибок
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Действующие чемпионы Ф1 едва ли не больше всех в пелотоне страдают от «козления» машин – негативного эффекта, который проявился после смены технического регламента. Так как оперативно решить проблему у конструкторов из Брэкли не вышло, единственным решением пока остается увеличение дорожного просвета, из-за чего серебристые W13 заметно теряют в скорости. 

В преддверии Гран При Майами в команде сообщили, что нашли несколько возможных вариантов, которые должны улучшить ситуацию. 

Однако в четверг перед стартом уик-энда глава команды Тото Вольф уточнил, что до столь нужного Mercedes прорыва еще далеко. Он сказал, что каждый из вариантов теперь предстоит проверять на реальной трассе – и вовсе не факт, что все они окажутся действенными.

«Мы стремимся не просто избавиться от "козления", – отметил австриец на презентации часов Mercedes IWC. – Ничего не стоит просто укрепить днище, сделав его более прочным. Но в таком случае вы неизбежно потеряете часть прижимной силы. Да, машина станет более стабильной, но это не тот вариант решения, который нас устраивает. 

К сожалению, без тестов нам приходится использовать каждый уик-энд как своего рода эксперимент в реальном времени. Невозможно повторить в аэротрубе те колебания машины, которые мы видим на реальных трассах. Потому, как в старые добрые дни, мы вынуждены действовать методом проб и ошибок, проверяя свои идеи в реальной жизни.  

Именно поэтому у нас есть несколько путей, которые, как мы считаем, позволят решить проблему в принципе, при этом не теряя прижима, что происходит в случае простого укрепления каких-то частей днища. 

В этот уик-энд на машине будут новинки. Думаю, они позволят нам лучше понять ситуацию. Но в целом мы намерены постепенно раскрывать потенциал машины от этапа к этапу».

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