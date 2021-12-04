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Вольф извинился за выбор спонсора. Но не отказался от него

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Глава Mercedes не нашел вины компании Kindspan в пожаре с 72 жертвами

Вольф извинился за выбор спонсора. Но не отказался от него

Глава Mercedes Тото Вольф ответил на письмо объединения жертв пожара в лондонском здании Гринфелл Тауэр, в котором в 2017 году погибло 72 человека.

В письме, которое было направлено в Mercedes, жертвы пожара выступили с осуждением спонсорского контракта, который команда заключила с производителем стройматериалов Kingspan. В здании использовались наружные панели производства этой компании, и теперь Kingspan подозревают, что она скрывала данные о горючих свойствах своих материалов.

Вольф написал ответное письмо, в котором принес извинения и предложил встретиться с выжившими в том пожаре. При этом он попробовал защитить своего нового спонсора, объяснив, что не видит доказательств вины производителя стройматериалов в произошедшем.

«Со стороны нашей команды мне бы хотелось принести извинения за то, что наше объявление о новом спонсоре причинило вам дополнительные страдания, – говорится в ответе Вольфа. – Мы совершенно не к этому стремились.

Очень важно разобраться во всех причинах трагедии. До подписания соглашения с Kingspan, мы уточнили у них, какова была именно их роль в произошедшем.

Они настаивают, что не занимались проектированием системы облицовки здания и что лишь малый процент их продукции при этом использовался. Более того, сами они не знали, что их материалы используются в конструкции наружной облицовки, которая оказалась не соответствующей правилам и не безопасной».

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