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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Вольф извинился перед Хэмом за «дерьмовый» болид

В ответ пилот попросил команду поскорее что-нибудь с ним сделать

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Вольф извинился перед Хэмом за «дерьмовый» болид
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Льюис Хэмилтон закончил гонку в Баку на четвертом месте, позади своего напарника Джорджа Расселла. Но если дебютант Mercedes в бодром настроении выбрался из кокпита и отправился вместе с гонщиками Red Bull на подиум, то Хэмилтону потребовалась помощь, чтобы покинуть машину, а затем в трансляции было видно, как он с трудом идет в боксы, держась за спину.

Хэмилтон уже не первый уик-энд подряд жаловался, что из-за склонности нового болида Mercedes W13 к вертикальным колебаниям он испытывает боли в спине. После клетчатого флага между ним и командой по радио произошел следующий диалог.

Глава Mercedes Тото Вольф: «Льюис, мы знаем, что тебе пришлось ехать на куске дерьма, прости за боли в спине. Мы признаем наши недоработки, ты блестяще пилотировал».

Хэмилтон: «Все нормально парни, вы отлично справились со стратегией, спасибо, что не опускаете руки. Но давайте уже чего-нибудь изменим в машине, ладно?»

Гоночный инженер Пит Боннингтон: «Понимаем тебя Льюис, но это не получается сделать так уж быстро».

Хэмилтон: «Все равно нужно продолжать пытаться».

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