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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Вольф извинился перед Хэмом: Он заслуживает команду получше

Льюис Хэмилтон в ответ пообещал не опускать руки и трудиться в полную силу

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Вольф извинился перед Хэмом: Он заслуживает команду получше
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В воскресной гонке Гран При Эмилии-Романьи Льюис Хэмилтон финишировал только 13-м, так и не сумев в плотной борьбе обогнать ни Пьера Гасли, ни Алекса Элбона на Williams.

Более того, в гонке Хэмилтона на круг обогнал его главный прошлогодний соперник Макс Ферстаппен. В итоге в конце заезда глава Mercedes Тото Вольф лично обратился к Хэмилтону по радио с извинениями.

«Льюис, привет, – сказал Вольф. – Прости за то, на чем ты сегодня был вынужден ехать. Я понимаю, что это неуправляемая машина и что ты заслуживаешь лучших результатов. Что же, вот с этого уровня нам предстоит идти вперед. Это была ужасная гонка».

«Не волнуйся Тото, я не опущу руки и продолжу работать», – ответил Хэмилтон.

Позже в эфире Sky F1 Вольф подвел нерадостные итоги гонки.

«Для Льюиса гонка сложилась действительно отвратительно, – сказал глава команды. – Попав в «поезд» из машин с открытыми крыльями, он просто не мог обгонять. Мы оказались командой, не достойной чемпиона мира. Нам нужно исправить машину.

Следующий этап состоится в Майами, и мы попробуем улучшить. Но для начала нам нужно понять, что происходит с нашими машинами».

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