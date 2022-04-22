Вольф: Из-за «козления» у W13 сломалось крепление на днище

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Все первые этапы сезона Mercedes борется с «козлением», которое мешает коллективу повысить скорость автомобиля и улучшить его конкурентоспособность. В Имоле, где этап Формулы 1 проходит в эти выходные, данная проблема, как оказалось, только ухудшилась. Босс Mercedes Тото Вольф отметил, что из-за силы колебаний пилотам коллектива перед входом в поворот в конце длинной прямой приходилось поднимать ногу с педали газа (вместо более резкого перехода на педаль тормоза).

У лидеров чемпионата Ferrari тоже существуют проблемы с вышеупомянутым эффектом – однако Скудерия еще раньше отмечала, что особых сложностей «козление» не доставляет. Очевидно, о Mercedes такого сказать невозможно.

«”Козление” у Джорджа Расселла было настолько сильным, что на его машине сломались стяжки, крепящиеся к днищу [для уменьшения колебаний], – рассказал Вольф после первой тренировки в интервью Sky Sports. – По прямой невозможно ехать – приходится отпускать педаль газа. Наш болид колеблется гораздо чаще, чем автомобили Ferrari, и главное отличие заключается в том, что на торможении их машина стабилизируется, а наша – нет».

Вольф также добавил, что, по его мнению, большое отставание от Скудерии больше связано с работой шин, нежели с «козлением»: Mercedes тяжело добиться нужной температуры резины.