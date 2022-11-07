Вольф: Из-за борьбы с болтанкой Mercedes отстала на 10 месяцев

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В первый же день предсезонных тестов Формулы 1 оказалось, что построенные по новому регламенту машины сильно страдают от «козления» – вертикальной раскачки на прямых, которая обратной стороной граунд-эффекта.

Особенно сложной оказалась ситуация Mercedes – чемпионы мира восьми предыдущих лет откатились в середину пелотона и были вынуждены бросить все силы на борьбу с негативный эффектом.

Пакет доработок шасси W13, подготовленный к Барселоне, изменил ситуацию к лучшему – команда даже поспешила объявить о победе над «козлением», однако оно давало о себе знать и позже – даже на недавнем Гран При Сингапура.

Как рассказал технический директор Майк Эллиотт, суть проблемы оказалась скрыта так глубоко, что им с коллегами далеко не сразу удалось докопаться до нее.

На этапе в Мексике Тото Вольфа спросили, уверен ли он, что хотя бы в 2023 году болтанка не будет мешать его пилотам.

«Мы полагаем, что теперь точно поняли, почему отстаем, – сказал глава Mercedes. – Но они [соперники] смогут перенести сильные стороны своих машин в будущий сезон, а мы потратили от восьми до десяти месяцев, которые могли бы заниматься доработками, чтобы разобраться со своей проблемой. Так что нас ждет непростая задача.

Но все мы здесь ведем игры в долгую. Это касается как гонщиков, так и команды. О форме стоит судить не по одному уик-энду и даже не по одному сезону. Вопрос в том, по силам ли нам выигрывать титулы на длинной дистанции».

Глава тактического штаба Джеймс Воулс привел в пример слабое выступление Ferrari в Мексике – по его словам, это явно не говорит об ухудшении форму команды.

«В оставшихся гонках они точно не будут так далеко позади нас, как в Мехико, – объяснил он. – И в Бразилии, и в Абу-Даби они окажутся ближе, там можно ждать очень упорного соперничества.

При этом Red Bull пока остается впереди. В Мексике мы отстали от них в квалификации на 0,3 секунды, в оставшихся гонках тоже будет несколько десятых.

Мы подбираемся ближе, если сравнивать с началом сезона, когда порой с трудом выходили из первого сегмента квалификации. Сейчас мы очень близки к первой победе, это явный прогресс.

На бразильской трассе оба наши гонщика обычно смотрятся сильно. Вдобавок, там будет спринт, где можно заработать дополнительные очки. Когда ты уступаешь соперникам всего пару десятых, вполне можно побороться».

Ранее Эдриан Ньюи рассказал, что в Red Bull заранее догадались о потенциальной опасности новых правил и по сути закрыли вопрос с тряской машины на прямых еще по ходу зимних тестов.