Вольф исключил возвращение Эллисона к работе над машинами Mercedes

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После того, как на первых же тестах команде Mercedes стало ясно, что ее новая машина W14 унаследовала многие неудачные качества своей предшественницы W13, в Брэкли решились на ее радикальную переделку.

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На этом фоне в паддоке стали активно циркулировать слухи, будто к этой работе решено привлечь Джеймса Эллисона – конструктор, который прежде был техническим директором в Lotus и Ferrari и построил для Mercedes не одну чемпионскую машину, в последние годы отошел от каждодневной деятельности и занимал в Брэкли пост консультанта.

Такое положение оставило британцу больше времени для других проектов – в частности, он помогал совладельцам Mercedes из нефтехимической компании INEOS строить яхту для Кубка Америки.

Однако, по словам главы Mercedes Тото Вольфа, все эти слухи не имеют под собой оснований, и Эллисон останется в прежней должности.

«Нет-нет, он не связан всерьез [с проектом переделки W14], – рассказал австриец в интервью Motorsport.com. – Джеймс занимается в команде вопросами долгосрочной стратегии. Он гораздо сильнее связан с Кубком Америки».

Вольф продолжил: «У нас нет такого, что все завязано на одного человека. Для нас важно обеспечить, чтобы нужные люди занимали нужные посты. Порой случается так, что вы очень компетентны в какой-то одной области, но не в целом.

Джеймс прежде был нашим техническим директором, у него серьезный послужной список и популярность. И он по-прежнему очень важен для нашей организации».

Сейчас техническим директором Mercedes является Майк Эллиотт.