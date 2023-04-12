Вольф исключил возвращение Эллисона к работе над машинами Mercedes
По словам руководителя команды, Джеймс Эллисон сохранит должность консультанта, несмотря на все слухи о его привлечении к исправлению ситуации
После того, как на первых же тестах команде Mercedes стало ясно, что ее новая машина W14 унаследовала многие неудачные качества своей предшественницы W13, в Брэкли решились на ее радикальную переделку.
На этом фоне в паддоке стали активно циркулировать слухи, будто к этой работе решено привлечь Джеймса Эллисона – конструктор, который прежде был техническим директором в Lotus и Ferrari и построил для Mercedes не одну чемпионскую машину, в последние годы отошел от каждодневной деятельности и занимал в Брэкли пост консультанта.
Такое положение оставило британцу больше времени для других проектов – в частности, он помогал совладельцам Mercedes из нефтехимической компании INEOS строить яхту для Кубка Америки.
Однако, по словам главы Mercedes Тото Вольфа, все эти слухи не имеют под собой оснований, и Эллисон останется в прежней должности.
«Нет-нет, он не связан всерьез [с проектом переделки W14], – рассказал австриец в интервью Motorsport.com. – Джеймс занимается в команде вопросами долгосрочной стратегии. Он гораздо сильнее связан с Кубком Америки».
Вольф продолжил: «У нас нет такого, что все завязано на одного человека. Для нас важно обеспечить, чтобы нужные люди занимали нужные посты. Порой случается так, что вы очень компетентны в какой-то одной области, но не в целом.
Джеймс прежде был нашим техническим директором, у него серьезный послужной список и популярность. И он по-прежнему очень важен для нашей организации».
Сейчас техническим директором Mercedes является Майк Эллиотт.
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