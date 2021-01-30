Недавние тесты во Фьорано стали для Джулиано Алези прощанием с Ferrari и ее Академией. Молодой француз не смог в минувшем сезоне покорить подиум Формулы 2 – и теперь продолжит карьеру в Японии.

Для его отца, победителя Гран При Канады 1995 года Жана Алези, такое развитие событий стало большим огорчением. Экс-пилот Скудерии обвинил команду в том, что вынужден был сам оплачивать выступления сына, которые не получал в Маранелло того. чего заслуживал.

Чуть позже в интервью La Gazzetta dello Sport Алези-старший развил эту тему. По его мнению, ситуация на трансферном рынке Ф1 далека от справедливости, так как ключевые игроки – босс Mercedes Тото Вольф и глава Alfa Romeo Фредерик Вассер (последний также владеет командой ART в «младших» сериях) – не дают остальным возможности попасть в чемпионат мира.

«Сейчас ты должен быть миллиардером, чтобы купить команду для своего сына, а иначе вообще не попадешь в Ф1, – сказал Алези. – Многие места просто забронированы для тех пилотов, которыми занимаются Вассер и Вольф.

К счастью, есть еще Ferrari, которая поставляет моторы некоторым командам – благодаря этому она тоже имеет возможность продвигать своих гонщиков. Мик Шумахер получил место в Ф1. Да, он чемпион Формулы 2, но без поддержки из Маранелло этот титул ему бы не помог».

Говоря о планах Джулиано, француз исключил возвращение сына в Европу в обозримом будущем: «[В Японии] он сможет гоняться практически каждый уик-энд. В Европе такое больше не возможно, если только не платить огромные суммы».