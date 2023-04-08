«Вольф и Хорнер звонили мне из Абу-Даби». Тодт вспомнил скандальную гонку

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С момента сражения Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена за титул чемпиона мира в Абу-Даби прошло всего полтора года, но этот эпизод уже стал культовым для спорта и его поклонников.

И хотя это не первый случай, когда имя чемпиона определил лишь последний круг последней гонки сезона, к отчаянному поединку двух пилотов и двух команд в этом случае добавились и судейские решения, прямо повлиявшие на исход борьбы.

Особенность ситуации была в том, что в спорте на тот момент фактически был вакуум власти – президентом FIA еще был Жан Тодт, но занимать свой пост французу оставалось всего несколько дней. А его преемник Мохаммед Бин Сулайем еще не выиграл выборы и не вступил в должность.

Как рассказал Тодт в недавнем интервью Corriere della Sera, главы двух команд, Тото Вольф и Кристиан Хорнер, звонили ему сразу после финиша гонки в Абу-Даби с просьбой повлиять на ситуацию.

«Я не стал ничего делать, – признался Жан. – Такие задаче не входят в компетенцию президента FIA. Судьи должны выполнять свою работу без какого-либо давления.

Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы [президент футбольной ассоциации FIFA Джанни] Инфантино распоряжался: "Здесь надо поставить пенальти, а здесь – не надо"?».

Француз продолжил: «Недавно вышла документальная лента (она называется "Метод" – прим.ред.), там вы можете видеть, как я смотрю ту гонку в загородном доме в компании знакомых.

Хорнер и Вольф звонили мне, но я ответил обоим, что не буду вмешиваться. За такие вопросы отвечают судьи и руководитель гонки».

Новый президент FIA Бин Сулайем вскоре после вступления в должность отстранил от должности Майкла Маси, который был автором решений, определивших исход Гран При Абу-Даби и спора за чемпионский титул.