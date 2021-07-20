Вольф и Хорнер оба сходили к судьям. И обвинили в этом друг друга

Столкновение Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена вызвало споры еще до вынесения решения судей. Mercedes и Red Bull высказывали свою точку зрения гоночному директору FIA Майклу Маси, а затем боссы команд Тото Вольф и Кристиан Хорнер отправились к судьям.

Однако, Хорнер уверяет, что пошел туда лишь потому, что узнал, что это сделал Вольф.

«Я слышал, как Тото лоббирует свою позицию, и увидел, что он пошел к стюардам, – рассказал Хорнер. – Поэтому я тоже пошел, чтобы наша точка зрения была там представлена. Я не думаю, что это правильно, когда глава команды продавливает свою позицию у судей. Они должны быть закрыты, чтобы никто не мог на них повлиять.

По-моему, то, что он к ним пошел, неприемлемо. Я просто хотел сбалансировать мнения в судейской комнате, а не давить на них. Мне кажется, никто не должен вторгаться к судьям. Им нужна ясная голова для принятия решений. По-моему, во время Гран При их не должен видеть никто».

Вольф, в свою очередь, утверждает, что пошел к судьям лишь потому, что Red Bull стала жаловаться по радио: «Мне сказали, что по радио Майклу Маси рассказывают о всех ужасах мира. Так что я пошел высказать свое мнение. По-моему, это честно. Я много раз бывал у стюардов».