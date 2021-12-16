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Формула 1 Новости

Вольф и Хэмилтон не придут на вручение наград FIA

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Церемония вручения наград FIA состоится сегодня, 16 декабря, в Париже

Вольф и Хэмилтон не придут на вручение наград FIA

Утром стало известно, что Mercedes отказалась оспаривать действия стюардов на последних кругах в Абу-Даби. Команда хотела доказать, что дирекция гонки нарушила спортивный регламент в момент рестарта – соответственно, итоги заезда должны быть подведены по результатам предпоследнего, 57-го круга.

Апелляцию подавать не стали. Глава коллектива Тото Вольф на медиасессии объявил, что ни он, ни Льюис Хэмилтон не будут присутствовать на церемонии награждения, организованной Международной автомобильной федерацией. Команду представит главный технический специалист Джеймс Элиссон.

«Я не буду присутствовать на церемонии FIA из-за преданности Льюису и моей личной честности, – сказал Вольф. – Но нас, как команду, будет представлять Джеймс Элиссон. Он примет трофей от лица людей из Брэкли и Бриксворта, которые должны отпраздновать наш восьмой титул чемпионов мира и которые заслуживают, чтобы их чествовали, потому что это невероятное достижение, и мы им очень гордимся.

В некотором смысле я пытаюсь разделить злость гнев по поводу итоговых результатов в личном зачете и, с другой стороны, гордость и радость от достижения чего-то беспрецедентного, и это нужно отметить».

Формально такой отказ является нарушением спортивного регламента, так как тройка призеров обязана присутствовать. 

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