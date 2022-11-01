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Действующее соглашение Льюиса Хэмилтона – второго по старшинству гонщика в пелотоне – с командой Mercedes действует до конца 2023 года. Сам он в последнее время не раз говорил, что намерен выступать и дальше.

На пресс-сессии для избранных медиа, куда удалось попасть представителю Motorsport.com, семикратный чемпион мира объяснил: «Мы собираемся заключить новый контракт.

Надо сесть и все обсудить. Я бы сказал, это произойдет в ближайшую пару месяцев».

Глава Mercedes F1 Тото Вольф, со своей стороны, добавил, что команда не заинтересована в поисках нового пилота и рассчитывает продолжать сотрудничество с Льюисом, для которого нынешний сезон стал уже десятым в Брэкли.

«Мы еще даже не начали обсуждение, – объяснил австриец по ходу Гран При Мехико. – Прежде надо закончить сезон, а уж затем, зимой, найти спокойный момент, как нам это удалось в прошлый раз. После зимних праздников есть примерно пара месяцев. Пока мы ни о чем не договаривались».

Тото добавил: «Для нас Льюис стал больше, чем гонщиком. Мы сейчас не говорим о завершении его карьеры, но важно обсудить его роль посла для Mercedes и множества наших спонсоров, а также о том влиянии, которое он может оказать на нашу более широкую аудиторию».

Хэмилтон за всю карьеру, начиная с 2007 года, выступал лишь в двух командах (до 2012-го он ездил за McLaren), при этом все три сотни гонок в Ф1 он провел на моторах Mercedes.

«Я хочу и дальше продолжать сотрудничество, – сказал пилот. – Mercedes поддерживает меня с того времени, когда мне было 13. И они реально стали моей семьей.

Они поддерживали меня, несмотря ни на что. Остались со мной, когда я вылетел из школы. Не бросили, несмотря на все мои ошибки и все то дерьмо, что было в СМИ. Мы вместе прошли через взлеты и падения.

Я по-настоящему верю в этот бренд. В людей, которые работают в этой организации. И хочу быть для них идеальным напарником. Вместе мы сможем сделать бренд лучше и сильнее. И я хочу быть частью всего этого».

Кроме заводской команды, моторы Mercedes в Формуле 1 используют McLaren, Aston Martin и Williams.