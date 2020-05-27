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Формула 1 / Аналитика

Вольф и Феттель в Aston Martin. Кому это нужно и к чему приведет

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Вольф и Феттель в Aston Martin. Кому это нужно и к чему приведет
Автор:
, редактор
27 мая 2020 г., 11:57

Объединятся ли Тото и Себастьян на благо семьи Строллов?

Отсутствие у Себастьяна Феттеля контракта на 2021 год и конфликт Тото Вольфа с руководством Daimler дают обильную почву для спекуляций во время отсутствия гонок в Формуле 1. Весь нынешний год источники активно обсуждают уход Вольфа из Mercedes. Ранее его вместе с Льюисом Хэмилтоном сватали в Ferrari. А когда стало ясно, что этому не бывать, появился новый вариант.

Гонщик Ferrari Себастьян Феттель и исполнительный директор Mercedes AMG F1 Тото Вольф

Гонщик Ferrari Себастьян Феттель и исполнительный директор Mercedes AMG F1 Тото Вольф

Вольф, Феттель и Стролл в Mercedes

«Тото Вольф вместе со Строллом-старшем могут кое-что предложить Феттелю», – заявил недавно Ральф Шумахер в эфире канала Sky. По мнению немца, Вольф вместе со Строллом могут выкупить у Mercedes фирменную команду. 

Такой вариант выглядит вполне логичным: Тото останется в структуре, которую во многом сам и построил, а Стролл получит чемпионскую машину под свой бренд Aston Martin. Остаются вопросы, что в таком случае делать с Racing Point. Но ее, во-первых, можно продать – мы же помним про интерес Дмитрия Мазепина. А во-вторых, из бывшей Force India вполне можно сделать фарм-команду. По аналогии с AlphaTauri и Alfa Romeo ее, видимо, придется назвать AlfaPoint. 

В вероятность объединения усилий Феттеля и Стролла верит и Дэвид Култхард: «Себастьян может пойти в Aston Martin. Они могут дать ему акции команды, он начнет новую фазу карьеры.

У Лоуренса Стролла большие планы на будущий успех Aston Martin. А Феттель со своим опытом стал бы для них отличным пополнением».

Тото Вольф, руководитель Mercedes

Тото Вольф, руководитель Mercedes

Вольф уходит из Mercedes?

Фактически, эксперты в один голос не оставляют Феттелю шансов остаться в Формуле 1, кроме как под руководством Тото Вольфа. Варианта у немца якобы два – Aston Martin или Mercedes. При этом ходят слухи, что именно Тото не хочет брать Себа в Брэкли. 

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Но главный вопрос касательно Mercedes – останется ли вообще команда в Ф1? Во-первых, на Daimler, как и на всех, давит финансовый кризис. И содержание такой роскоши, как собственный проект в Ф1, может показаться излишним. Во-вторых, Mercedes уже достиг в чемпионате всего, чего только мог. Ну и не стоит забывать про конфликт Вольфа с главой концерна Олой Калениусом. Тому якобы не нравятся ни автоспорт в целом, ни Тото как его отдельный представитель.

Ждать ухода команды в 2020-м, конечно, не стоит. Новое шасси строить не надо, а значит за еще один успешный сезон можно не только не потратиться, но и подзаработать. Однако, перенос нового регламента и техническая заморозка дали Daimler дополнительное время на раздумье – стоит ли вообще вступать в новую эру Ф1? На 2022-й придется строить совершенно новую машину, а к 2025-му и новые моторы подоспеют. Расставание с Ф1 и Вольфом в такой ситуации становится все более осмысленным.

Руководитель Mercedes AMG F1 Тото Вольф

Руководитель Mercedes AMG F1 Тото Вольф

Самому Тото, без сомнения, будут рады во многих командах. Фанаты Ferrari давно ждут порядка в Маранелло, например. Но вариант с Лоуренсом Строллом выглядит более разумным. Канадец может дать Вольфу деньги и свободу действий. От такого трудно отказаться.

Нужен ли им при таких раскладах Феттель? Вполне. Себастьян, во-первых, принесет с собой титулы и громкое имя, необходимые для продвижения бренда (рекламировать Aston Martin за счет Чеко Переса вряд ли получится). А во-вторых, Себ добавит команде чемпионского опыта. Он все-таки последний, кто побеждал в Ф1 без помощи Тото Вольфа. Объединить опыт Mercedes, Ferrari и Red Bull в одной команде – чем не отличный план?

Вдобавок, Феттель с Вольфом смогут стать отличными наставниками для Лэнса Стролла, если отец все-таки решит сделать из него чемпиона.

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Лоуренс Стролл уже ведет активную работу на будущий успех Aston Martin. Он переманил из родственной Mercedes структуры AMG ее руководителя Тобиаса Моерса и собрался привлечь в команду дополнительные инвестиции почти на 250 млн долларов. 

 

Учитывая грядущую смену регламента, выкупать Mercedes Строллу не обязательно. При подходящих сотрудниках и вложениях построить чемпионскую структуру можно и на новом месте. В конце концов, сама Mercedes возникла на месте бывшей BAR-Honda. 

И такая стройка – еще один аргумент в пользу Вольфа и Феттеля. Первый – общепризнанный мастер организации и руководства. Второго всегда хвалят за работу по развитию машин. Вкупе с топовым техническим директором они могли бы создать для Стролла победную комбинацию уже к 2022-му. Так почему нет?

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Тото Вольф
Команды Mercedes В Магазин , Racing Point
Автор Иван Матушкин

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