Отсутствие у Себастьяна Феттеля контракта на 2021 год и конфликт Тото Вольфа с руководством Daimler дают обильную почву для спекуляций во время отсутствия гонок в Формуле 1. Весь нынешний год источники активно обсуждают уход Вольфа из Mercedes. Ранее его вместе с Льюисом Хэмилтоном сватали в Ferrari. А когда стало ясно, что этому не бывать, появился новый вариант.

Гонщик Ferrari Себастьян Феттель и исполнительный директор Mercedes AMG F1 Тото Вольф

Вольф, Феттель и Стролл в Mercedes

«Тото Вольф вместе со Строллом-старшем могут кое-что предложить Феттелю», – заявил недавно Ральф Шумахер в эфире канала Sky. По мнению немца, Вольф вместе со Строллом могут выкупить у Mercedes фирменную команду.

Такой вариант выглядит вполне логичным: Тото останется в структуре, которую во многом сам и построил, а Стролл получит чемпионскую машину под свой бренд Aston Martin. Остаются вопросы, что в таком случае делать с Racing Point. Но ее, во-первых, можно продать – мы же помним про интерес Дмитрия Мазепина. А во-вторых, из бывшей Force India вполне можно сделать фарм-команду. По аналогии с AlphaTauri и Alfa Romeo ее, видимо, придется назвать AlfaPoint.

В вероятность объединения усилий Феттеля и Стролла верит и Дэвид Култхард: «Себастьян может пойти в Aston Martin. Они могут дать ему акции команды, он начнет новую фазу карьеры.

У Лоуренса Стролла большие планы на будущий успех Aston Martin. А Феттель со своим опытом стал бы для них отличным пополнением».

Тото Вольф, руководитель Mercedes

Вольф уходит из Mercedes?

Фактически, эксперты в один голос не оставляют Феттелю шансов остаться в Формуле 1, кроме как под руководством Тото Вольфа. Варианта у немца якобы два – Aston Martin или Mercedes. При этом ходят слухи, что именно Тото не хочет брать Себа в Брэкли.

Но главный вопрос касательно Mercedes – останется ли вообще команда в Ф1? Во-первых, на Daimler, как и на всех, давит финансовый кризис. И содержание такой роскоши, как собственный проект в Ф1, может показаться излишним. Во-вторых, Mercedes уже достиг в чемпионате всего, чего только мог. Ну и не стоит забывать про конфликт Вольфа с главой концерна Олой Калениусом. Тому якобы не нравятся ни автоспорт в целом, ни Тото как его отдельный представитель.

Ждать ухода команды в 2020-м, конечно, не стоит. Новое шасси строить не надо, а значит за еще один успешный сезон можно не только не потратиться, но и подзаработать. Однако, перенос нового регламента и техническая заморозка дали Daimler дополнительное время на раздумье – стоит ли вообще вступать в новую эру Ф1? На 2022-й придется строить совершенно новую машину, а к 2025-му и новые моторы подоспеют. Расставание с Ф1 и Вольфом в такой ситуации становится все более осмысленным.

Руководитель Mercedes AMG F1 Тото Вольф

Самому Тото, без сомнения, будут рады во многих командах. Фанаты Ferrari давно ждут порядка в Маранелло, например. Но вариант с Лоуренсом Строллом выглядит более разумным. Канадец может дать Вольфу деньги и свободу действий. От такого трудно отказаться.

Нужен ли им при таких раскладах Феттель? Вполне. Себастьян, во-первых, принесет с собой титулы и громкое имя, необходимые для продвижения бренда (рекламировать Aston Martin за счет Чеко Переса вряд ли получится). А во-вторых, Себ добавит команде чемпионского опыта. Он все-таки последний, кто побеждал в Ф1 без помощи Тото Вольфа. Объединить опыт Mercedes, Ferrari и Red Bull в одной команде – чем не отличный план?

Вдобавок, Феттель с Вольфом смогут стать отличными наставниками для Лэнса Стролла, если отец все-таки решит сделать из него чемпиона.

Вольф и Феттель без Mercedes

Лоуренс Стролл уже ведет активную работу на будущий успех Aston Martin. Он переманил из родственной Mercedes структуры AMG ее руководителя Тобиаса Моерса и собрался привлечь в команду дополнительные инвестиции почти на 250 млн долларов.

Учитывая грядущую смену регламента, выкупать Mercedes Строллу не обязательно. При подходящих сотрудниках и вложениях построить чемпионскую структуру можно и на новом месте. В конце концов, сама Mercedes возникла на месте бывшей BAR-Honda.

И такая стройка – еще один аргумент в пользу Вольфа и Феттеля. Первый – общепризнанный мастер организации и руководства. Второго всегда хвалят за работу по развитию машин. Вкупе с топовым техническим директором они могли бы создать для Стролла победную комбинацию уже к 2022-му. Так почему нет?