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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

Вольф: Горжусь болидом, осталось сделать его быстрым

По словам главы Mercedes, превосходство новой концепции с минимальными понтонами пока не доказано на практике

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Вольф: Горжусь болидом, осталось сделать его быстрым
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Вчера в Бахрейне команда Mercedes удивила всех, представив обновленную машину, у которой практически отсутствуют боковые понтоны. При этом пока Mercedes не показала преимущество в скорости над другими командами.

По словам главы Mercedes Тото Вольфа, их новый болид еще предстоит научить ездить быстро, что потребует тщательной доводки и настройки.

«Мы действительно можем гордиться тем, чего достигли в плане концепции, – сказал Вольф. – Осталось лишь сделать так, чтобы машина поехала быстро. Полагаю, мы на верном пути, теперь нужно лишь грамотно все настроить. Мы многое успели за первый день, это воодушевляет.

Конечно, есть определенные сложности, специфические именно для Бахрейна. В первую очередь это жара. К тому же команды не смогли решить проблемы с козлением, у кого-то они возникают на прямых, у кого-то и в поворотах. Но опять же, это вопрос настроек, и мы пока не обработали данные, которые начали собирать в Бахрейне.

Я горжусь тем, что наша команда продолжает внедрять инновации. Но опять же, нужно убедиться, что новый болид действительно быстр».

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