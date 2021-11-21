Вольф: Главное, что мы теперь самые быстрые

Гонщики Mercedes были быстрейшими в каждый из трех дней уик-энда в Катаре: и на тренировках, и в квалификации, и в гонке, которую выиграл Льюис Хэмилтон. Макс Ферстаппен смог финишировать вторым, показать лучший круг и минимизировать потери очков в личном зачете. Но по словам главы Mercedes Тото Вольфа, для него сейчас важнее не то, сколько очков еще предстоит отыграть Хэмилтону, а то, что для победы в чемпионате есть все необходимое: быстрые болиды.

«Самое главное для меня то, что машина быстра, – сказал Вольф в эфире Sky F1. – У нас хорошая скорость на прямых, и мы быстры в поворотах. Это внушает надежду на хороший исход в оставшихся гонках. Льюис мог контролировать отрыв на протяжении всей дистанции, он ехал в своем темпе. Единственное, о чем я могу жалеть, так это об упущенном лучшем круге.

Впереди еще два этапа на Ближнем Востоке. Я думаю, что эти трассы нам подходят, но мы уже видели по ходу сезона, что нам не всегда удавалось быть быстрейшими на «наших» трассах, так что я не стану загадывать. Но сегодня мы узнали, что резина на наших болидах в таких жарких условиях деградирует достаточно медленно».

Вольф также прокомментировал прокол и сход Валттери Боттаса.

«Что касается Боттаса, то нам еще предстоит понять, что случилось с его шиной, – сказал Вольф. – До прокола мы не видели абсолютно никаких проблем с резиной, на телеметрии не было никаких вибраций, никаких поводов ожидать, что шина на пределе. И вы правы, после пит-стопа он вернулся на трассу, но был вынужден сойти из-за повреждения машины».