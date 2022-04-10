Вольф: Форма Mercedes не заставит Льюиса завершить карьеру

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Льюис Хэмилтон является одним из самых возрастных пилотов в современной Формуле 1. Сейчас на трассе старше него только Фернандо Алонсо. Перед стартом сезона глава Mercedes Тото Вольф говорил, что Хэмилтон сможет остаться в команде и в чемпионате еще на пару лет, но тогда не было известно о том, что новый болид не позволяет семикратному чемпиону сражаться за новый титул.

Потому, Вольфа спросили, не повлияет ли нынешняя форма Mercedes на решение Хэмилтона о завершении карьеры. И австриец ответил, что все наоборот, и вообще его неправильно поняли.

«В Британии под словом «пара» понимают «два», но в Австрии, когда говорят о паре лет имеют в виду не ровно два года, а несколько лет, – сказал Вольф агентству PA. – И я имел в виду именно то, что Льюис останется в чемпионате еще на несколько лет. Это отличный для него вызов.

Когда он перешел из McLaren в Mercedes, наша команда была в худшей форме, но затем он выиграл с нами еще шесть титулов. И он может вновь помочь нам вернуться в лидеры.

Карьеру завершают тогда, когда перестают получать удовольствие от своей работы. Но Льюис любит то, что делает. Вот недавно Фернандо Алонсо заявил, что готов остаться еще на три года.

Сейчас спортсмены гораздо лучше следят за своим здоровьем. С точки зрения науки, медицины, здорового питания сделано много открытий. Льюис находится в отличной форме, он ведет очень дисциплинированный образ жизни и может продолжать еще много лет».