Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Зимой FIA изменила технический регламент Формулы 1, сократив для всех машин область днища перед колесами. Сильнее всего это ударило по машинам с низким углом атаки днища – Mercedes и Aston Martin. Причем если первые остались в группе лидеров, то вторые отстали от других середняков.

В связи с этим Aston Martin запустила свое расследование и даже угрожает FIA судом, так как полагает, что изменения в регламенте привели к несправедливой потере для них. В Mercedes подобных шагов не предпринимают, при этом босс команды Тото Вольф допускает, что FIA умышленно разрабатывала правила против немецкой команды, а Aston Martin пострадала заодно.

«Я понимаю суть вопроса, потому что из-за того, как были изменены правила, возникает вопрос о том, какова была мотивация, – сказал Вольф. – Я думаю, у всех всегда есть право оценивать правила и обсуждать их с FIA. Поэтому я уважаю разбирательство Aston Martin. Может, правила были нацелены против нас, а заодно ударили и по ним».