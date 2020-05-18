Контракты обоих нынешних гонщиков Mercedes действуют лишь до конца 2020 года. При этом практически нет сомнений, что коллектив продлит соглашение с Льюисом Хэмилтоном – тогда как позиция его напарника вызывает больше вопросов.

После довольно слабого сезона-2018 Валттери Боттас выглядел весьма неплохо в прошлогоднем чемпионате, выиграв четыре гонки. Сам он уже не раз говорил, что хотел бы остаться в составе чемпионов мира, но ситуация на рынке пилотов резко изменилась после объявления Ferrari об отказе продолжать сотрудничество с Себастьяном Феттелем.

И хотя многие эксперты считают, что дуэт немца с Хэмилтоном обещает немало проблем, глава Mercedes Тото Вольф нашел в таком варианте определенные преимущества.

«Безусловно, выступление немецкого гонщика за немецкую команду стало бы славной историей с точки зрения маркетинга, – сказал он в интервью австрийской телекомпании ORF. – Феттель, без сомнений, очень хороший гонщик. Он полностью отдает себя работе. Разумеется, он сам будет выбирать, как быть дальше – уходить или искать место в другой команде. Сейчас по-прежнему остаются интересные варианты».

При выборе напарника для Хэмилтона, мнение которого Mercedes обязательно придется учитывать, Вольф также должен помнить про Джорджа Расселла. Сейчас молодой протеже штутгартской марки готовится начать второй из трех предусмотренных контрактом сезонов в Williams, однако после этого наверняка захочет получить повышение.

«Мы изучаем возможные варианты для Джорджа, – сказал Тото. – И Феттеля тоже держим в голове. Но сейчас для нас это не первоочередные вопросы. Нам важно сфокусироваться на работе команды».