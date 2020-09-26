Вольф: Ferrari не дала бы мне возглавить Формулу 1

С 1 января Стефано Доменикали сменит Чейза Кэри на посту руководителя чемпионата Формулы 1.

Слухи о том, что для Кэри ищут преемника, ходили уже несколько лет. В частности, предполагалось, что эту должность может занять руководитель самой успешной команды последних лет, босс Mercedes Тото Вольф.

Выступая перед журналистами в Сочи, Вольф признал, что к нему действительно поступало такое предложение от руководителя Liberty Media Грега Маффея, но оно с самого начала выглядело нереализуемым.

«Все давно в курсе, что я говорил с Грегом на этот счет, – подтвердил слухи Вольф. – Мы хорошо с ним ладим, но дальше разговоров дело не зашло. Хотя признаюсь, что у меня были по этому поводу разные мысли.

Мне нравится моя работа, нравится быть на одной из сторон в гонках. Я доволен своей ролью в Mercedes и тем, что являюсь совладельцем команды.

В любом случае, я не думаю, что смог бы возглавить Формулу 1 хотя бы потому, что Ferrari не позволила бы мне это сделать. Это было бы нормальным, в конце концов у них есть такое право.

Выбор нового главы чемпионата был непростым. Тут действительно нужен лучший. Но, полагаю, со Стефано они не ошиблись».

Говоря о праве Ferrari, Вольф очевидно имел ввиду исторически существующее у Скудерии право вето на любые решения в судьбе чемпионата.