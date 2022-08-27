Вольф: Это была моя худшая квалификация за 10 лет в Формуле 1

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После поула Джорджа Расселла в Венгрии пилотов Mercedes включали в число фаворитов накануне этапа в Спа. Однако в Арденнах Льюису Хэмилтону с Джорджем Расселлом и близко не удалось навязать борьбу соперникам из Red Bull и Ferrari.

Более того, оба британца уступили даже представителям Alpine. Хэмилтон показал восьмую скорость, проиграв Максу Ферстаппену 1,838 секунды, Расселл был еще на пару десятых медленнее.

По словам босса Mercedes Тото Вольфа, столь резкое снижение результатов стало для него крайне неприятным сюрпризом.

«Не может быть такого, что тремя неделями раньше вы на поуле, а потом – да, в других условиях и на другой трассе – оказываетесь в 1,8 секунды позади, – объяснил австриец. – Так что, кажется, мы чего-то не понимаем или делаем не так.

Понятно, что Red Bull здесь в собственной лиге, так как даже Ferrari отстает от них на восемь десятых. Но это не утешает.

Скажу даже, что для меня это худшая квалификация за все десять лет в Ф1. И мне зависимости от тех позиций, с каких мы будем стартовать завтра, казаться далеко позади спустя три недели после поула – это просто неприемлемо для нас».

Хэмилтон поддержал своего босса: «Я никогда даже представить не мог, что мы станем отставать на две секунды. Это намного хуже, чем я ожидал.

Понятно, что это не имеет значения, но мы перепробовали все, что только возможно. Я ставил и снимал детали, разворачивал крылья, менял настройки. В этот уик-энд мы попробовали все.

Тем более удивительно, что мы так проигрываем. Может, соперники смогли продвинуться вперед, не знаю. Но принять подобное все равно сложно».

Вольф добавил: «Если мы поймем, в чем дело, то сможем исправить ситуацию. Но машину тормозит на прямых невероятное лобовое сопротивление. Льюис сказал, что он словно тащит за собой парашют.

Задок ведет себя нестабильно. В восьмом и девятом поворотах возникает недостаточная поворачиваемость, а в быстрых виражах ее болтает, из-за чего пилоты теряют уверенность.

Очень неприятно, что уик-энд складывается подобным образом. Похоже, нам пора всерьез задуматься над тем, что делать в следующем году».

Из-за штрафов соперников Хэмилтон и Расселл будут стартовать в воскресенье четвертым и пятым.

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