Вольф: Если мы не заработаем на Andretti, то Ф1 она не нужна

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На прошлой неделе Марио Андретти заявил, что его сын Майкл намерен через два года выставить собственную команду в Формуле 1.

Согласно подписанному командами соглашению, любой новый коллектив, намеревающийся присоединиться к Ф1, должен заплатить чемпионату 200 млн. долларов. Этот налог был введен для того, чтобы Ф1 получила гарантию серьезности намерений подавшей заявку компании и была точно уверена в состоятельности организации. К тому же, данная сумма позже будет распределена между всеми коллективами серии в качестве компенсации за снижение количества призовых из-за появления в «доле» нового участника.

Руководители Mercedes и Red Bull Тото Вольф и Кристиан Хорнер отметили, что новая заявка под названием Andretti Global должна соответствовать всем критериям, а самому Андретти нужно понимать о неизбежности дополнительных финансовых издержек.

«Андретти – громкое имя, это точно, – отметил Вольф. – Американский рынок важен, но каждая желающая присоединиться команда должна доказать, что с ее появлением популярность чемпионата вырастит, а с этим увеличится и общий доход. Иначе нам придется делить те же деньги на большее число участников.

И дело не только в том, что нужно заплатить взнос в размере $200 млн. – на мой взгляд, этому коллективу важно также показать, что он сможет сделать для Ф1 и FIA: тогда спорт будет расти. Расширение популярности чужих брендов не является нашей целью, и это не становится намерением Ф1 и федерации. Но если появится настоящая компания с хорошими людьми, имеющая не только $200, но и большую сумму – я бы сказал, в районе миллиарда. То почему бы и нет?».

Хорнер добавил: «Здорово, что есть люди, желающие присоединиться к Ф1. Имя Андретти, безусловно, очень влиятельно в автоспорте – к тому же, они не единственные, поднимающие шумиху о возможном приходе в чемпионат. Но в правилах прописаны четкие критерии, которые должны быть соблюдены и впоследствии одобрены.

Поэтому я уверен, что они полностью вовлечены в этот процесс. И, конечно, стоит отметить, что подписанное нами соглашение предназначено для защиты 10 действующих команд, а не для их ослабления. Так что этот вопрос надо тщательно изучить».

Сейчас у Ф1 существует возможности расширить пелотон до 12 коллективов – соответственно, в данный момент Андретти могут себе позволить прийти в чемпионат самостоятельно, не покупая ни одну из команд. По мнению главы McLaren Андреаса Зайдля, чем раньше Ф1 достигнет этого «потолка», тем лучше. «Лично мы определенно были бы рады присоединению Андретти и появлению американского коллектива, который помог бы увеличить популярность спорта на территории США, – отметил Зайдль. – Думаю, чем больше у нас будет команд, тем больше будет возможностей для привлечения молодых гонщиков.

В конце концов, появление дополнительных двух команд может повысить ценность франшизы, поэтому мы абсолютно открыты к этому. Мы бы хотели с ними посоревноваться».

Босс AlphaTauri Франц Тост также отметил, что будет рад видеть новый коллектив, если его присоединение одобрят вышестоящие лица.