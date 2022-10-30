Вольф: Если где и победим, то в Мексике

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Команда Mercedes еще не одержала ни одной победы в этом сезоне, а ее машины до сих пор стабильно были третьими по скорости. Однако в Мексике, на высокогорье, серебряные болиды оказались неожиданно быстры, и Джордж Расселл с Льюисом Хэмилтоном доминировали еще в тренировках.

В квалификации обогнать их смог только Макс Ферстаппен, и то не без труда. Это позволило главе команды Тото Вольфу понадеяться, что кто-то из его пилотов одержит победу.

«Я думаю в Мексике у нас наибольший шанс на победу в гонке в этом сезоне, – сказал Вольф. – По крайней мере наши симуляции говорят об этом, но посмотрим, как будет в реальном мире.

Самым же главным является то, что мы собрали много данных, которые должны помочь нам с следующем году.

Конечно, хотелось бы, чтобы мой пилот был на поуле. Но на самом деле стартовать с Максом позади, когда у него такое преимущество в максимальной скорости, тоже так себе удовольствие.

Надеюсь теперь, что один из наших гонщиков или даже оба смогут пройти вперед. Но это определенно будет очень сложной задачей».