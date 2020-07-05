Вольф допустил проблемы с перегревом болидов черного цвета
По словам главы Mercedes, инженеры рассчитывали температурный режим для машин с серебристой ливреей
В прошлом году в Гран При Австрии гонщики команды Mercedes не смогли бороться за победу. Автомобили чемпионской команды испытывали проблемы с охлаждением силовой установки. После этого коллектив установил на машины обновления, улучшающие охлаждение, а также учел полученный опыт при конструировании машины 2020 года.
Однако несколько дней назад команда Mercedes сменила ливрею с серебристой на черную в знак поддержки антирасистских выступлений. Накануне гонки журналисты финской газеты Ilta Sanomat спросили у Тото Вольфа, не станет ли это проблемой, так как черный цвет обладает минимальной отражающей способностью и поглощает наибольшее количество солнечного тепла.
«Это хороший вопрос, – признал Вольф. – Вопросы маркетинга и внешних связей очень важны, но если технические решения влияют на нашу скорость, это, конечно, неправильно.
В воскресенье обещают 30-градусную жару, так что да, нам предстоит узнать, насколько наши расчеты, которые мы делали с серебристыми машинами, будут соотносится с реальным поведением черных машин».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии
|Местонахождение
|Red Bull Ринг
|Пилоты
|Тото Вольф
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов