Вольф допустил проблемы с перегревом болидов черного цвета

В прошлом году в Гран При Австрии гонщики команды Mercedes не смогли бороться за победу. Автомобили чемпионской команды испытывали проблемы с охлаждением силовой установки. После этого коллектив установил на машины обновления, улучшающие охлаждение, а также учел полученный опыт при конструировании машины 2020 года.

Однако несколько дней назад команда Mercedes сменила ливрею с серебристой на черную в знак поддержки антирасистских выступлений. Накануне гонки журналисты финской газеты Ilta Sanomat спросили у Тото Вольфа, не станет ли это проблемой, так как черный цвет обладает минимальной отражающей способностью и поглощает наибольшее количество солнечного тепла.

«Это хороший вопрос, – признал Вольф. – Вопросы маркетинга и внешних связей очень важны, но если технические решения влияют на нашу скорость, это, конечно, неправильно.

В воскресенье обещают 30-градусную жару, так что да, нам предстоит узнать, насколько наши расчеты, которые мы делали с серебристыми машинами, будут соотносится с реальным поведением черных машин».