Вольф допустил, что Хэмилтон пропустит Гран При Канады

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Льюис с трудом выбрался из машины, финишировав четвертым в Азербайджане. Гонщик признался, что все полтора часа его так трясло в кокпите, что заканчивать дистанцию пришлось сжав зубы, буквально на силе воли.

Чуть позже глава Mercedes F1 Тото Вольф признал, что дело принимает по-настоящему серьезный оборот. Впереди канадский Гран При, где тоже много длинных прямых, причем календарь вообще не оставил пилотам времени на отдых и восстановление сил – первые тренировки в Монреале стартуют через пять дней после финиша в Баку, а ведь еще нужно пересечь Атлантику.

«С ним все очень серьезно, – сказал Вольф про Льюиса. – Нам нужно искать какое-то решение. Похоже, что ему досталось больше всех других пилотов. И, насколько я понимаю, сами гонщики призывают принять какие-то меры».

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

На вопрос о том, допускает ли он, что Хэмилтон не сможет принять участие в канадском уик-энде, австриец ответил: «Очень даже. Мы пока не виделись и не общались с ним после финиша, но вы сами видели, что его мускулатура больше не справляется.

Нагрузка приходится прямо на позвоночник, это вполне может иметь значительные последствия».

Mercedes всегда привозит на этапы резервных пилотов. Обычно это кто-то из выступающих за марку в Формуле Е гонщиков – Стоффель Вандорн или Ник де Врис.

«Не думаю, что это затронуло одного Льюиса, – продолжил Вольф. – Но ему, кажется, пришлось хуже остальных. Но также досталось и Джорджу [Расселлу], и другим.

Похоже, выход в том, чтобы рядом был кто-то из запасных. У нас они есть на каждой гонке, чтобы гарантировать, что машины точно поедут».