Вольф: Доминирование Mercedes не вредит Формуле 1

В 2019 году пилоты Mercedes играли 15 Гран При из 21. При этом команда одержала шестую победу в чемпионате подряд, как в Кубке конструкторов, так и в зачете пилотов. В итоге многие болельщики начали высказывать мнение о том, что смотреть гонки Ф1 стало не интересно, так как фаворит известен заранее. Однако руководитель команды Mercedes Тото Вольф отказался согласиться с такой точкой зрения и обратился за доказательствами к цифрам.

«Вот мы уже шесть титулов выиграли, и что? – сказал Вольф. – Люди отвернулись от Формулы 1? Нет, на самом деле чемпионат до сих пор интересен и непредсказуем.

Вы же не знаете, кто победит, если поул достался Ferrari или, скажем, Red Bull? Может быть Макс Ферстаппен выиграет? Мне вообще кажется, что сражение между гонщиками разных поколений наиболее зрелищно. Кто кого: Себастьян Феттель или Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон или Макс Ферстаппен?

Для меня лучшими новостями является то, что наша аудитория растет, особенно за счет молодых поклонников. Так что думаю, в целом у чемпионата дела идут хорошо.

На самом деле мы являемся редким исключением среди всех видов спорта, у которого растет аудитория, который расширяется на другие страны. В прошлом году аудитория чемпионата достигла почти 2 миллиардов просмотров с 419 уникальными зрителями. Гран При смотрят почти 90 миллионов человек, из которых 20 миллионов – в прямом эфире.

Из всех видов спорта мы быстрее всего растем в соцсетях. Так что мы на правильном пути. Компания Liberty отлично справляется, особенно по продвижению в соцсетях, чего раньше не было. Мы достигли отличных показателей».



