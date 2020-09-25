Вольф: Доменикали будет тормозить Mercedes

Сегодня было официально объявлено о том, что с 1 января 2021 года Формулу 1 возглавит бывший руководитель Ferrari Стефано Доменикали. Ранее кандидатом на этот пост назывался глава Mercedes Тото Вольф, но сам он это в очередной раз опроверг.

«Мое место в Mercedes, – сказал Вольф в эфире Sky Germany. – Мне тут комфортно. Я не только руководитель команды, но и партнер Mercedes. Верю, что вместе мы выведем команду на новый уровень».

Вольф также предположил, что Доменикали будет противодействовать Mercedes: «Конечно, он попытается нас притормозить. Но это часть игры».