Вольф: Давно так не радовался третьему и четвертому местам

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На протяжении большей части дистанции Гран При Бахрейна Льюис Хэмилтон шел на пятом месте, а Джордж Расселл – на шестом. Однако на последних кругах, после рестарта, у пилотов Red Bull возникли проблемы с силовыми установками, и ни Макс Ферстаппен, ни Серхио Перес вообще не добрались до финиша. В итоге Льюис Хэмилтон смог подняться на подиум, а Расселл заработать 12 очков.

После гонки глава Mercedes признался, что в прошлом году не думал, что станет так радоваться подобному результату.

«Если бы в прошлом году мы финишировали третьими и четвертыми, то нас бы это очень расстроило, – сказал Вольф в эфире Sky F1. – Но в этом году мы пока сильно уступаем Red Bull и третье и четвертое место для нас – это просто фантастика.

На мягких шинах, до начала их деградации, мы были не сильно медленнее соперников. Не Леклера, правда, а остальных гонщиков впереди нас. Но у нас резина деградирует очень быстро, и потому мы стали пробовать что-то иное, поставили жесткие шины. Но это было как сунуть руку в унитаз. Так мы и отстали от лидера аж на 35 секунд.

Наши проблемы связаны с тем, что у наших машин слишком высокое лобовое сопротивление, из-за этого низкая максимальная скорость. Нужно время, чтобы получить обновления, которые должны исправить ситуацию. Но это только половина проблемы. Силовой установке тоже недостает мощности, и мы будем с этим разбираться.

В целом мы остаемся третьими по скорости и без сходов Red Bull заняли бы пятое и шестое места. Не думаю, что это можно изменить за один день».