Вольф: Давно так не радовался третьему и четвертому местам
Глава Mercedes признал, что несмотря на подиум Льюиса Хэмилтона его команда пока остается на третьем месте по скорости
На протяжении большей части дистанции Гран При Бахрейна Льюис Хэмилтон шел на пятом месте, а Джордж Расселл – на шестом. Однако на последних кругах, после рестарта, у пилотов Red Bull возникли проблемы с силовыми установками, и ни Макс Ферстаппен, ни Серхио Перес вообще не добрались до финиша. В итоге Льюис Хэмилтон смог подняться на подиум, а Расселл заработать 12 очков.
После гонки глава Mercedes признался, что в прошлом году не думал, что станет так радоваться подобному результату.
«Если бы в прошлом году мы финишировали третьими и четвертыми, то нас бы это очень расстроило, – сказал Вольф в эфире Sky F1. – Но в этом году мы пока сильно уступаем Red Bull и третье и четвертое место для нас – это просто фантастика.
На мягких шинах, до начала их деградации, мы были не сильно медленнее соперников. Не Леклера, правда, а остальных гонщиков впереди нас. Но у нас резина деградирует очень быстро, и потому мы стали пробовать что-то иное, поставили жесткие шины. Но это было как сунуть руку в унитаз. Так мы и отстали от лидера аж на 35 секунд.
Наши проблемы связаны с тем, что у наших машин слишком высокое лобовое сопротивление, из-за этого низкая максимальная скорость. Нужно время, чтобы получить обновления, которые должны исправить ситуацию. Но это только половина проблемы. Силовой установке тоже недостает мощности, и мы будем с этим разбираться.
В целом мы остаемся третьими по скорости и без сходов Red Bull заняли бы пятое и шестое места. Не думаю, что это можно изменить за один день».
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