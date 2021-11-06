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Формула 1 Новости

Вольф: Давление на Хэмилтона? Полная чушь

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Босс Mercedes не боится за психику пилота

Вольф: Давление на Хэмилтона? Полная чушь

Многие эксперты считают, что Льюис Хэмилтон попал под непривычное давление в титульной борьбе с Максом Ферстаппеном. Однако босс Mercedes Тото Вольф уверен, что никакие внешние события не способны повлиять на то, как британец управляет болидом.

«Все разговоры про давление это полная чушь, – сказал Вольф. – Ты всю жизнь пилотируешь машину и когда садишься за руль, то делаешь это так хорошо, как умеешь. Иногда ошибаешься, иногда нет. То же касается и команды.

Надо просто иметь подходящую машину и следить за собой. Я верю в работу машины и человека. Если ты психически не способен выступать на вершине автогонок, то не попадаешь в Ф1 и не выигрываешь гонок».

По мнению Вольфа, опыт и титулы Хэмилтона сами по себе обеспечивают достаточную защиту от давления:

«Мы говорим о двух пилотов исключительного таланта. Один из них семикратный чемпион мира, единственный, кто выиграл сто гонок, собрал больше всех поулов в истории и ему уже нечего доказывать. 

Он борется с молодым растущим гонщиком на хорошей машине. Это чистая борьба, вот и все».

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