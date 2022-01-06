Вольф бросил наушники Bose – а Bose в ответ бросит Mercedes?

В списке партнеров и спонсоров команды Mercedes к старту нового сезона Формулы 1 произойдут определенные изменения. В частности, японская компания Epson (производитель принтеров и другой офисной техники) уже официально подтвердила расставание с чемпионским коллективом после 8 лет сотрудничества.

Вскоре после этого в соцсетях всплыли эскизы неких материалов Mercedes (предположительно – слайда презентации или части дизайна сайта) с логотипами всех спонсоров и партнеров на 2022 год. Наряду с логотипом Epson на нем нет символики еще одного давнего спонсора Mercedes – компании Bose.

Последней марке, казалось бы, грех жаловаться на нехватку внимания со стороны аудитории Формулы 1. В частности, на кадрах телетрансляций руководитель команды Тото Вольф регулярно появлялся в гарнитуре Bose. А когда после столкновения Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на Гран При Саудовской Аравии менеджер в гневе отшвырнул гарнитуру, эти кадры были мгновенно растиражированы в соцсетях – в том числе с упоминанием торговой марки. Впрочем, есть мнение, что руководству Bose не слишком понравилось такое отношение к продукции компании.

Однако, как утверждает ряд европейских изданий, со всей определенностью говорить о разрыве между Bose и Mercedes еще рано – переговоры продолжаются и спонсорское соглашение вполне может быть продлено.

Напомним, конец прошлого сезона уже обернулся для Mercedes мини-скандалом, связанным со спонсором. Команда объявила о соглашении с производителем материалов Kingspan – однако подверглась критике со стороны общественности в связи с тем, что упомянутую компанию считают одним из виновников большого числа жертв при пожаре в лондонском жилом здании Гринфелл Тауэр в 2017 году. В результате через считанные дни после объявления о контракте Mercedes объявила о расторжении соглашения.